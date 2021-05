Retoma Diego Silveti corrida de la Virgen de La Luz en León

León, Gto.- La corrida de toros en honor a la Madre Santísima de La Luz, la Santa Patrona de León, vuelve a tener a un Silveti como protagonista, hace más de dos décadas lo fue “El Rey David” y ahora es el turno de su hijo Diego.

En charla exclusiva con El Sol de León, el diestro guanajuatense se dijo ilusionado por retomar la fecha del 22 de mayo, donde partirá plaza junto a los aguascalentenses Juan Pablo Sánchez y Leo Valadez, con astados de la ganadería de Montecristo.

“Contento de poder estar en una fecha tan especial, tengo entendido que desde hace 28 años no se daba esta corrida y da la casualidad que la última vez que se dio a mi papá le tocó estar ahí, entonces me hace una ilusión muy especial el poder retomar esa corrida después de tanto tiempo y en esa efeméride tan singular, así que León es un gozo, es mi plaza, es un público que siempre se me brinda al máximo, ahí llevó una racha de salidas en hombros consecutivas, creo que son 10 y ojalá sigamos así”, comentó Silveti.

La tarde en el coso La Luz promete en serio con tres matadores que recién brillaron en los festivales del certamen “México Busca un Torero” y en donde el nacido en Irapuato se agenció un par de orejas, esto el pasado 10 de abril.

“Es un cartel muy bonito, aparte todos triunfadores de esos festejos y creo que la afición está habida de toros, para uno también el poder vestir de luces después de mucho tiempo ilusiona, llevo ya un año y tres meses que no me visto de luces, así que poderlo retomar y que sea en León es motivante, me ilusiona y saldré a defender mi casa”.

Ha ganado madurez

Así como a la mayoría, la pandemia también cambió a Diego Silveti, tanto en el plano personal como en el taurino, por ello que ahora se le pueda ver mucho más asentado dentro de los ruedos.

“Esta pandemia nos cambió todo, siento que he madurado como persona, como profesional, he pensado muchas cosas, en que me he equivocado, que he hecho bien, he tratado de sacar lo mejor de mí y ahora estoy toreando como lo siento, mi familia está influyendo para bien e ilusionado por lo que viene”.

En este mismo sentido, Silveti agregó que “ha sido un parón grande de no poder tener ingresos, de no estar en racha, pero gracias a los ganaderos nos pudimos meter al campo para seguir con nuestra preparación, ya de unos meses para acá se han tenido algunos festivales, pero la realidad es que vestir de luces siempre será diferente”.

Después de estar en tierras cuereras, Diego irá el 30 de mayo a Apizaco en una corrida al lado de Arturo Macías “El Cejas” y Luis Ignacio Escobedo, mientras que el 27 de junio se presentará en Tijuana.