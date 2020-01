Retoma actividad Liga Infantil y Juvenil de Voleibol de Sala

Con actividad deportiva vespertina y tras periodo vacacional, la tarde de este viernes retoma actividad deportiva la Liga Infantil y Juvenil de Voleibol de Sala con duelos a celebrarse en sus diversas categorías en la Unidad Deportiva Sur.

En la cancha exterior 1 a partir de las 16:00 HRAS HALCONES CAD VS D'ANGELES INF y 17:00 HRS SPARTANS CAD VS GUERRERAS CAD.

Dentro de la cancha exterior 2 a partir de las 16: 00 HRS TNT KID MIX VS GUERRERAS INF y 17:00 horas INST. SALAMANCA VS D'ANGELES CAD.

Al interior del Gimnasio Salamanca 400 cancha 1 a partir de las 16 HRAS RAM'S MINI MIX VS HALCONES INF MIX, 17:00 HRS SPARTANS INF VS RAM'S INF MIX, 18:00 HRS HALCONES JUV B VS PIONERAS B; 19:00 HRS LASALLE VS HALCONES JUV A; 20:00 HRS PIONERAS A VS LASALLE. Mientras tanto en la cancha 2 16:00 HRS GROS. MINI MIX VS HALCONES MINI, 17:00 HRS SABES VS LASALLE, 18:00 HRS LPDCH VS SABES, 19:00 HRS LOB@S VS PIONEROS y 20:00 HRS OZOZ VS MAGISTERIO.