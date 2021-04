Resultados jornada tres y tribunal de penas de la Liga Salmantina de Futbol

Un alto porcentaje de partidos programados en la reanudación de la actividad deportiva relativa a la Liga Salmantina de Fútbol se definieron sobre el terreno de juego, dieciséis se resolvieron por la vía del default y en solo uno ambos equipos perdieron al no presentarse.

Así también la jornada tres con la cual se reactivó la actividad deportiva dentro de la Liga Salmantina de Futbol arroja recomendaciones como la realizada al equipo Grus Sección 24 de la categoría especial “A” y Real Salmantinos de la especial “B” a quienes se pide terminar sus partidos y evitar ser sancionados.

Por otro lado, ha sido vetado para jugar de local por dos partidos el equipo Huracán de la categoría Intermedia 1. Mientras tanto el jugador Alexis Alfaro Miranda con folio 2438 ha sido suspendido un año por jugar de Cachirul con San Felipe

En la categoría Especial “A” y “B” no se registró algún jugador expulsado en la reactivación de la actividad deportiva, mientras que el resto de las categorías no se pudieron ir limpias en este rubro al acumular jugadores sancionados por diversos motivos, siendo el castigo más alto impuesto por el tribunal de penas la cantidad de cuatro partidos para jugadores como Felix Arturo Martínez Ortega de la Gloria de la categoría especial “B”, Jorge Alberto Gomez Collazo del Tracto Plaza de la categoría intermedia 1, Jesús Salvador Celaya del equipo Hortaleza de la categoría intermedia 2, José Juan Ramírez del Deportivo Valencia de la categoria intermedia 3, así como José Cecilio Gutiérrez y Margarito Luna Ortega del equipo Troll de la categoría intermedia 4.





RESULTADOS JORNADA 3





ESPECIAL “A”

Cach. Prieto (1) vs CIS Fortaleza (1), JCHA Nativitas (2) vs La Capilla (0) Alam (2) vs Las Rosas (0), Iris (3) vs Grus Secc. 24 (1), Valle FC (3) vs Trenova/Est. Eli (0), Mexicanos (2) Las Reynas (0), Suterm (2) Prov. San Gonzalo (2), Chacaritas (2) Sardinas (0), Rótulos (2) López vs LYF (0). Transp. Salamanca (2) Salamanca FC (0).

ESPECIAL “B”

JCHA Nativitas (3) vs Procemosa (1), Madrid (2) San José (0), Ramírez/Suterm (2) vs San Isidro (0), San José (4) Alpeca (2), Altamira (2) vs Cuervos FC (2) Asterba Cazad (0) vs Royal M. Rogelio (2), Tepeyac (1) vs La Gloria (0), Pinos Alva (1) vs CIS Guindas (2), Linces Luz (0) vs Col. Industrial (2).

ESPECIAL “C”

Secc. 117 (0) vs Torres (0), S. Roque (2) vs Godoy (0), R. La Luz (2) vs Real Capilla (0), Reno. Gas Butano (2) vs Valencia (0), Sauces (1) vs La Luz Jr (3), La Gloria (0) vs S.R. Uruetaro (1), S. Isidro Cotba (2) vs Renovinfo (0), Construc. MLC (3) vs Auténtico (2), MP Cerro Gordo (8) vs Suterm Visceras (0), San Pedro (5) vs Obrera (1).

INTERMEDIA 1

Gas Express (3) vs S. Juan (5), Sardinas (1) vs Carn. Oscarin (2), Valencia Pambo (4) vs Huracán (0), Primavera (0) vs Tracto Razo (0), Cach. Prieto (5) Nativitas/Revo (5), S.R. Cerro Gordo (2) vs Mancera Pioquim (1), Huracán (3) vs S. Juan Xidoo (3), Génesis S. Antonio (3) vs Materiales Fe (4), Zapote Palom (2) vs San Javier (0), Los Pinos (4) vs San Pedro Cruz (1).

INTERMEDIA 2

Real Oteros (0) vs San Antonio (0), MP Cerro Gordo (2) vs Transp. Salamanca (2), Cruzeiro (2) vs Brincos/B.Alto (5), Tiburones (1) vs Rancho Guadalu (0), Puebla (4) vs Sparta (1), Atl. La Luz (13) vs Rótulos López (1), Mirandas (1) vs CMAPAS (2), Zavalas (8) vs Max (0), Atlet. Bienestar (3) vs WL Cerrito (6), Atl. S. Pancho (0) vs R. Santiago (4).

INTERMEDIA3

Santia (7) vs Las Fuentes (1), S.R. Cerro Gordo (3) vs Atlet. La Cruz (6), Alamos (2) vs SYPA Campanario (2), DICABSA (0) vs CHS S. Juan (2), Cruzeiro (4) vs Suterm (4), Cuervos (1) vs R. Luz (6), S. Felipe (3) vs Cerro Gordo T2 (0), Maromas (1) vs S. Javier (3), Rastro (5) vs Depvo. La Luz (1), Valencia (2) vs SYPA Torino (1)

INTERMEDIA4

Morelos (2) vs Atlet. S. Gonzalo (1), Quiroga Trucks (1) vs S. Ana (1), S. Isidro Jr (1) vs S. Pablo (4), Dpvo Torres (4) vs Relox 5 Mayo (0), Iris (4) vs Nativitas (0), S.J. Compañía (0) vs Libertad (2), Roque (2) vs Altamira (0), Milagros (2) vs Col. 1910 (3), Troll 4 Transform (0) vs R. A. Garcia (2), R. La Luz (3) vs Col. Guadalupe (1).

INTERMEDIA5

Tacos Canasta (3) vs R. Calabozo (1), S. Jacinto (6) vs Depvo Halcones (1), DEPV RP (0) vs MIC González (2), S. José León (5) vs León (1), Inter Gloria (2) vs Cerro Gordo T2 (0), IMP. Salamanca (0) vs Secc. 117 (2), La Gloria (2) vs Amort. Rico (0), Ramos (0) vs S.J. Montaña (1), IMP.D.N Imagen (0) vs Marlins (2), Asunción/Concep (P.A) vs Col. Durazno (P.A).