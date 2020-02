RESMAS deja tendido a Cerveceros La Luz

El sublíder RESMAS alarga racha de triunfos en la categoría Primera Fuerza del Béisbol tras dejar tendido con pizarra de 7 carreras a 6 al equipo Cerveceros La Luz.

La novena RESMAS se recuperó de un rally de cuatro carreras armado por Cerveceros La Luz en apertura del tercer rollo y consigue la remontada en el quinto rollo, aunque en la sexta se vio empatado, mientras que en la parte alta de la última entrada impulsa la carrera del triunfo con home rum solitario de Juan Salazar.

En labor sobre la loma se alza con la victoria Samuel Pizano y carga con la derrota César González.

El equipo RESMAS tuvo como mejores jugadores al bat a Juan Salazar 4 VB 1 C 2 H 1 HR, Rubén Meza 3 VB 1 C 2 H 1 H2 Rubén Meza 3 VB 1 C 2 H, Vicente Rodríguez 3 VB1 C 1 H, Miguel Guzmán 3 VB 2 H. Por su parte Cerveceros La Luz tuvo a Miguel Zavala 3 VB 1 C 2 H 1 H2 1 HR, Emmanuel Zavala 4 VB 1 C 2 H, Marcos Vega 4 VB 1 C 1 H y Artemio Vega 3 VB 1 C 1 H.