RESMAS campeón en festejos petroleros Secc. 24

En final del torneo relámpago organizado con motivo de los Festejos del 18 de Marzo (82 aniversario de la expropiación petrolera), el equipo RESMAS obtiene campeonato categoría primera fuerza al derrotar con pizarra de 7 a 4 a la novena de Diablos.

El estadio de béisbol “Ing. Antonio M. Amor” albergó este torneo relámpago donde previamente el equipo Resmas elimina a la Universidad de Guanajuato, mientras que Diablos hizo lo propio con Sección 24.

En la final Diablos inaugura la pizarra en cierre de la tercera entrada con dos carreras enviadas al plato, sin embargo, la respuesta de RESMAS fue importante en su aspiración de coronarse campeón al registrar un ramillete de tres carreras en apertura de la cuarta entrada.

La novena RESMSA en apertura de la quinta entrada impulsa dos nuevas carreras, mientras que Diablos intenta reaccionar con una.

Deportes RESMAS deja tendido a Cerveceros La Luz

Para el sexto rollo ambas novenas impulsaron una carrera, mientras que en la octava RESMAS pone cifras definitivas con una carrera. Pitcher ganador Renyel Prieto y perdedor Santiago Valdez.

El equipo RESMAS tuvo como mejores bateadores a José Arevalo 4 VB 2 H, Eliseo Aldazaba 5 VB 1 C 2 H 1 HR, Osvaldo Carvalla 3 VB 2 C 2 H 1 H2, Diego Rivera 5 VB 3 H. Mientras tanto Diablos tuvo a Juan Medina 4 VB 1 C 3 H 1 HR, Arturo Vázquez 5 VB 2 H y Antonio Cano 5 VB 2 H.