RESMAS apalea a Cerveceros La Luz y Sección 24

La novena RESMAS se afianza en el subliderato de la categoría 1era Fuerza del Béisbol Petrolero al derrotar por blanqueada a Cerveceros La Luz y por paliza al equipo Sección 24.

RESMAS blanquea a Cerveceros La Luz

La novena RESMAS apalea a la Sección 24 en béisbol petrolero.

En duelo de novenas involucradas de manera directa en la pelea por el subliderato, la novena RESMAS luego de quitar el invicto al líder blanquea con pizarra de 9 carreras a 0 al equipo Cerveceros La Luz.

Un enfrentamiento donde RESMAS impulsa las carreras del triunfo con dos enviadas al plato en primero, cuarto y quinto rollo, mientras que en apertura del segundo acto impulsa tres. Pitcher ganador Misael Juárez y perdedor César González.

La novena RESMAS tuvo como mejores elementos al bat a Rafael García 3 VB 1 C 1 H, Antonio Montoya 3 VB 1 C 3 H, Vicente Rodríguez 3 VB 2 C 2 H, Rafael García 3 VB 2 C 2 H y Diego Rivera 3 VB 1 H. Por su parte Cerveceros La Luz en caja de bateo tuvo como mejor jugador a Octavio Vega 3 VB 1 H, Juan Carlos Escoto 2 VB 1 H y Armando Escoto 1 VB 1 H.

RESMAS apalea a la Sección 24

Con pizarra de 20 carreras a 2 la novena RESMAS doblega al equipo Sección 24 quien carga con su décima derrota del presente certamen.

Un enfrentamiento donde la novena RESMAS con rally de seis carreras incrementa la ventaja a su favor, mientras que en el sexto rollo arma rally de siete carreras, mientras que en el cuarto rollo impulsa tres y en el quinto dos, así como una en la segunda entrada. Por su parte Sección 24 registra sus dos únicas entradas del partido en el cierre de la tercera entrada y primera entrada.

En labor sobre la loma se alza con la victoria el pitcher Misael Juárez y carga con la derrota por Sección 24 el lanzador Jesús Garza.

La novena RESMAS tuvo como mejores bateadores a Brayan Juárez 3 VB 3 H, Miguel Guzmán 5 VB 2 C 3 H, Vicente Rodríguez 4 VB 2 C 3 H 1 HR, Juan Salazar 5 VB 2 H 2 HR y Santiago Meza 5 VB 2 C 4 H. Los mejores al bat por Sección 24 son Alberto Alfaro 2 VB 1 H, Guillermo Garza 2 VB 1 H, Carlos Granados 3 VB 1 C 1 H y Guillermo Escalante 4 VB 1 C 1 H.