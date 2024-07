Resaltan legado de la hockista salmantina Ángeles Chavira en video para Reto Hazlo Viral

La seleccionada nacional salmantina, Fernanda Oviedo Guadarrama, apoyada por Josué García Arriaga, se han dado a la tarea de encapsular y presentar como parte del Reto Hazlo Viral, impulsado por Gobierno del Estado, 50 años del Hockey Sobre Pasto en Guanajuato, develando como pilar del legado a la mundialista, Ángeles Chavira Zertuche y el impacto que a la fecha ha tenido decisión de traer esta disciplina deportiva a la capital petrolera del bajío.

Bajo el lema, “Decide, Persiste e Impacta” fue presentado en diversas plataformas digitales el video a través del cual se busca catapultar como parte del Reto Hazlo Viral, el 50 aniversario del Hockey en Guanajuato que se conmemora este 2024.

El video sobre el legado de la hockista salmantina y mundialistas Ángeles Chavira poder ser reproducido en Instagram, Facebooy y Tik Tok. / Fotos/Miguel Manjarrez.

“Es un concurso que ya conocía, estuve participando el año pasado y ahora no quería dejar pasar esta participación pero ya en otro aspecto, ya no como concursante titular, sino en colaboración con alguien y bueno en base a varias ideas en mente me incline otra vez hacia algo relacionado con el hockey sobre pasto, que no lo puedo dejar de lado y justo en el marco de los 50 años del Hockey Guanajuatense decidí hacer algo por ahí, a diferencia de la participación pasada, quería que aparte de ese mensaje motivador que me hizo ganar, meterle más en cuanto a calidad de la edición y tomas, de ahí por lo cual invité a Josué, una vez aterrizada la idea comenzamos a tomar todo para ir formando el video”, dijo Fernanda Oviedo.

El video del 50 aniversario del Hockey en Guanajuato se puede encontrar en redes sociales de José García Arriaga conocido como Yehosh García.

Fernanda Oviedo explicó que el mensaje del video es hacer reflexionar sobre cómo una decisión desemboca en muchas cosas o impacta en muchas personas “y que tal vez no se llega a notar hasta que alguien más te lo dice o realizas una retrospectiva de lo realizado, además en el video se da fe de todo lo que ha trabajado ella en beneficio del Hockey Sobre Pasto y que ahorita muchas de esas decisiones se reflejan en seleccionadas y seleccionados nacionales que representan a México a nivel internacional (sic)”.

Para el editor Josué García, este es su primer acercamiento con el Hockey Sobre Pasto.

Bajo el slogan “Decide, Persiste e Impacta” es dado a conocer video sobre el legado de la hockista salmantina y mundialista, Ángeles Chavira / Fotos/Miguel Manjarrez.

“A mí lo que me gusta es crear y siempre que hay un proyecto que tiene potencial me gusta participar y estar dentro, en cuanto al Hockey Sobre Pasto éste es mi primer acercamiento, realmente siempre he estado al tanto que en Salamanca han salido muchas personas y talento de este deporte, pero entrar ahorita, ha sido descubrir quién está detrás de todo esto, de todo lo que yo he visto desde fuera, descubrir que Ángeles Chavira es la iniciadora de este deporte en Guanajuato ha sido una agradable sorpresa”.

Apoyados de una producción bastante austera (cámara y lámparas para luz), Fernanda Oviedo y Josué García comenzaron a cristalizar la idea.

“Lo realmente complicado de todo esto ha sido encapsular 50 años de trayectoria en un minuto y eso es un proceso que nos llevó tiempo en el que todos apoyamos, pero a final de cuentas en la edición es donde se selecciona que si va estar en el video y que dejar de lado y hubo miles de cosas que se tuvieron que dejar de lado para agarrar las cosas más importantes, concretas y lo que visualmente representará la historia de la pionera del hockey en Guanajuato”.

A través de un video de un minuto de duración dan a conocer el legado de la hockista salmantina y mundialista Ángeles Chavira.

De acuerdo con la convocatoria, El Reto Hazlo Viral, cierra el once de agosto hasta las doce de la noche, las reproducciones del video 50 años del Hockey Sobre Pasto en Guanajuato que se hagan después de la media noche ya no cuentan, lo importante aquí son las reproducciones y likes, éstas deben de ser en las redes sociales de Josué García Arriaga.

Para terminar, Fernanda Oviedo comentó: “sigan ayudando a compartir y dar like, y a quienes no están familiarizados les invitamos que lo vean para que en un minuto sepan sobre nuestro legado, les damos información sobre cómo empezó este deporte aquí e igualmente también se les invita se acerquen a participar, actualmente en Salamanca tenemos clubes de Hockey Sobre Pasto que existen gracias a aquellas decisiones tomadas en su momento por nuestra fundadora Ángeles Chavira”.