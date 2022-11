“Representar a México en un mundial, es el orgullo más grande que puede tener un futbolista”, Paul Moreno

Salamanca, Gto.- Representar a tu país en un mundial, es el orgullo más grande que puede tener un futbolista, sin embargo, aquel sueño e ilusión que desde niño pude llegar a tener un seleccionado nacional puede revertirse y convertirse en una amarga experiencia como aquella vivida en el mundial juvenil de 1983 por el ex seleccionado nacional, Paúl René Moreno Altamirano, al quedar eliminado en fase de grupos; posteriormente cuando apuntaba con Selección Mayor la Copa del Mundo de 1986 se pierde por lesión la máxima justa deportiva del futbol en el planeta.

La vida deportiva de Paúl Moreno a nivel de club estuvo acompañada de éxito con un campeonato de liga y copa, además de ser considerado novato del año, sin embargo, a nivel de selección nacional juvenil cargó con la responsabilidad de la prematura eliminación de México, “aún ni siquiera terminaba de saborear el título de liga obtenido con Puebla en Primera División cuando ya estaba de un pico a otro”.

En aquel entonces Paul Moreno atravesaba por buen momento como futbolista e incluso con algunos llamados previos a selección mayor, sin embargo, la improvisación, falta de seriedad, planeación y preparación que demanda un mundial hizo que aquella selección nacional chocara con circunstancias de las cuales se sigue sin aprender.

Como ex seleccionado nacional, Paul Moreno, espera que México gane este día de buena forma ante Arabia Saudita y avance en Copa del Mundo FIFA de Qatar 2022; además de externar su beneplácito porque un futbolista salmantino en base a sacrificio, constancia y talento este en instancias de alto nivel competitivo, siendo un ejemplo para nuevas generaciones que buscan a través del deporte salir adelante.

En tierras salmantinas se inclinó por el futbol

A la edad de 12 años, Paúl Moreno, llegó al municipio de Salamanca proveniente de su tierra natal, Delicias Chihuahua, siendo en tierras petroleras donde comenzó a desarrollar su vida como futbolista profesional, además de sentirse agradecido y afortunado de haber llegado a esta ciudad.

Luego de jugar en tercera y segunda división del equipo Salamanca no le pesó dar el salto a 1era División donde consigue el campeonato de Liga y Copa con el Club Puebla, siendo considerado novato del año.

Gracias a lo anterior se abrieron las puertas para él a nivel de Selección Nacional, posteriormente se consagró como entrenador en Liga de Ascenso con un campeonato, a la fecha se mantiene en Puebla vinculado al futbol como entrenador formativo.

Representó a México en mundial juvenil de 1983

En su primera temporada con Puebla de Primera División, el futbolista Paúl Moreno sale campeón además de ser considerado novato del año, esto le llevó a recibir sus primeros llamados a Selección Mayor en la era de Bora Milutinovic en la que jugó partidos de preparación para eliminatoria mundialista y panamericanos, además de representar a México en mundial juvenil de 1983, siendo entrenador Mario Velarde.

Al respecto recuerda, “quince días antes de arrancar el mundial juvenil y sin haber tenido un solo entrenamiento con mis compañeros de selección recibí el llamado, me dicen que vaya apoyar, entonces llego al mundial sin conocer a mis compañeros, estaba fuerte, hábil y atravesando por buen momento, a pesar de ello me fue mal; ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta que nunca se termina de hacer las cosas de buena forma y que sigue pasando lo mismo a nivel de selecciones, se improvisa y hay poca seriedad, seguimos chocando con las mismas circunstancias, hay falta de planeación y preparación que demandan este tipo de eventos”

Enfatizo, “si bien no hay mayor orgullo que pueda tener un futbolista que representar a su país en un mundial, esta ilusión y sueño se puede llegar a convertir en una amarga y difícil experiencia ante la falta de decisiones asertivas; en instancias mundialistas las posibilidades se reducen cuando se olvida el sentido colectivo del juego y se deposita toda la esperanza en un solo jugador, primero debe de ser lo colectivo y ya después viene el aporte e inspiración individual de cada seleccionado, además que los demás representativos también cuentan y se preparan para la alta competencia”.

Dentro del mundial juvenil de 1983, Paul Moreno sin conocer a sus compañeros inicio su aventura mundialista, “jugué de titular toda la fase de grupos ante Australia, Corea y Escocia, no se logró superar la primera ronda en nuestro propio país; en lugar de ser una competencia bonita y experiencia padre fue algo muy triste, había la convicción de competir, de jugar e intentar cosas importantes, sin embargo, todo cambio de un momento a otro, fueron momentos difíciles, aún ni siquiera terminaba por saborear el titulo de liga obtenido con Puebla cuando ya estaba de un pico a otro”.

Posteriormente volvió en otras etapas a la selección Nacional con Alberto Guerra y Lapuente, surgiendo para él la posibilidad de ir al extranjero con un equipo de España de Segunda División, sin embargo, la negociación no prosperó.

A la postre, en 1986 cuando se presenta oportunidad de asistir a su primer mundial a nivel de Selección Mayor, una lesión en el quinto metarsiano lo deja fuera, atravesaba por buen momento como goleador.

“En el 86 pensé que podía llegar al mundial, pero tuve una lesión previa y me operan de mi pie, había empezado la temporada de goleador, iban tres o cuatro partidos con seis goles de inicio, me lastimo y me operan, no alcancé a estar listo para ser tomado en cuenta y me pierdo el mundial con la Selección Nacional Mayor”, comenta Paul Moreno.

Ojalá México gane de buena forma y avance en Qatar

Con respecto al partido decisivo que se avecina para México ante Arabia Saudita en Copa del Mundo de Qatar 2022 señaló, “no es sencillo, es un buen reto, ojalá gane y avance con buen futbol”.

Enfatizó, “es un partido clave y momento de mantener como equipo estabilidad emocional, convicción de competir, dar su mejor futbol, estar unidos, tener presente el sentido colectivo del juego, decisiones asertivas y sacar a flote ese orgullo de estar representando a México en un mundial”.

Sobre la participación de Roberto Alvarado en el mundial de Qatar 2022 opinó, “la participación de un salmantino como es ahora el caso de Roberto Alvarado debe ser motivo de orgullo para el municipio y Guanajuato por haber salido de ahí, pero sobre todo es una oportunidad para que niños y jóvenes descubran que en base a sacrificios, esfuerzo, constancia y talento en el deporte se puede salir adelante e incluso tener un proyecto de vida”.