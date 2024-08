Regresa a tierra azteca tiradora salmantina

Salamanca, Gto.- Luego de su segunda participación en Juegos Olímpicos, en la que terminó dentro del top 20 mundial en tiro de rifle de aire a 10 metros; Goretti Zumaya regresó al “Dulce Nido", donde su familia organizó una convivencia para darle la bienvenida; en exclusiva platicó con El Sol de Salamanca sobre su participación en la justa olímpica, en la que luego de seis rondas, consiguió un total de 627.4 puntos, a 3.9 unidades del octavo puesto que le hubiera otorgado su pase a la disputa por las medallas.

A su regreso a Salamanca se dijo complacida de haber representado a México una vez más en una justa olímpica, lo que la alienta a seguir preparándose para en futuras competencias entregar una presea a su país.

“La verdad me siento muy contenta, disfruté mucho la experiencia de estar ahí y más que nada el proceso, el proceso para llegar ahí, yo creo que fue mejor mi preparación, estar sufriendo a veces un poquito en cada entrenamiento, ahora sí que al llegar ahí pues ya sólo era sacar las herramientas que yo ya tenía, que me había estado preparando todo el año, estoy muy feliz, muy contenta de poder representar correctamente a mi país”, indicó.

La prueba individual no fue la única en la que compitió Goretti Zumaya en la capital francesa, pues también lo hizo en equipos mixtos junto a Edson Ramírez, junto a quien sumó 628.6 puntos, solamente a 1.1 unidades de tirar por la medalla de bronce.

“No es fácil, pero pues en este momento pienso que vale la pena la disciplina, los compromisos que dejé por no ir a entrenar, por estar en competencias, igual pues todo el apoyo que que he recibido de mi familia y pues es como mucho compromiso ser la que represente de toda la gente de México”, consideró.

En cuanto a los momentos previos a jalar el gatillo, Goretti Zumaya relató que en ese momento únicamente piensa en el proceso que recorrió para estar en determinada competencia, “mi deporte tiro es mucho de controlar tus emociones, todo tipo de pensamientos, centrarnos más en el proceso y nuestros disparos”, añadió.

En ese aspecto, la deportista aprovechó este espacio para alentar a los futuros competidores a seguir preparándose, así como a sus familias a apoyarlos, ya que este es un factor fundamental para avanzar en cualquier tipo de competición y disciplina.

“El deporte te deja muchas buenas experiencias, te lleva por un buen camino y pues también decirle a la familia, a los papás que sin su apoyo es muy complicado que un niño o un joven llegue sólo este nivel de competencia y después del compromiso más que nada también hay que como que inculcar la disciplina y el orden”, concluyó.