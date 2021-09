Regresa a la actividad Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil

Luego de un año y cinco meses de permanecer su actividad deportiva suspendida por el tema de la pandemia, la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil dio por finalizada la temporada inconclusa sin ser decretado un campeón e inicia con nuevo torneo denominado “Nueva Normalidad”.

Vicente de Julián, presidente de la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil recordó, “en marzo del año pasado se decidió suspender la temporada en atención a las indicaciones emitidas por el sector salud y autoridad municipal”.

Con el regreso a la nueva normalidad y prevalencia en color amarillo del semáforo estatal de riesgo Covid-19 para la reactivación de los diversos sectores de la sociedad, se decide reanudar la actividad con un nuevo torneo.

“Arrancamos desde cero en el rubro de goleo individual, puntos en tabla y torneo de penales, actualmente vamos en la jornada cuatro; previo al reinicio de la actividad tuvimos algunas sesiones informativas en relación a las medidas y modificaciones realizadas por categoría”, señaló.

La categoría Mini (Sub 7) para niños y niñas de seis, siete y ocho años de edad; en pluma (Sub 9) para niños y niñas de ocho, nueve y diez años de edad; en pony (Sub 11) para niños y niñas de 10, 11 y 12 años; en Baby (Sub 13) para niños y señoritas de 12, 13, 15 y 15 años; en Súper Baby (Sub 15) para niños y señoritas de 12, 13, 14 y 15 años; en Juvenil Menor (Sub 17) para jóvenes de 16 y 17 años; y Juvenil Mayor (Sub 19) para jóvenes de 18 y 19 años.

Entre los equipos, participantes en diversas categorías, se encuentra Lobos Grises, Águilas, Lobos Salamanca, Suterm 64, ARSA, Estudiantes Tecos, Necaxa, Milan, América, Prosalde, Merengues, Chivas, Nativitas, Rodolfo Prieto, Alebrijes, Águilas, Lobos Salamanca A, Caperucitos, Francia, Valtierrilla y Renovación.