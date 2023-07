Refineras Salamanca listas para disputar cuadrangular internacional

Salamanca; Gto. El equipo Refineras Salamanca se encuentra prácticamente listo para enfrentar en partido inaugural del torneo relámpago cuadrangular internacional al conjunto Unión Cívica Primero de Mayo Femenil proveniente de Sacramento, California de los Estados Unidos.

La escuadra Refineras Salamanca se encuentra listo para encarar el torneo relámpago cuadrangular de carácter internacional.

El torneo relámpago cuadrangular denominado Soccer Promises es organizado por el equipo Refineras Salamanca con la finalidad de fomentar en la localidad y la región la práctica del futbol femenil e incentivar a las mujeres futbolistas a perseguir sus sueños.

A casi tres años de haber iniciado como proyecto de futbol femenil, el equipo Refineras Salamanca se ha dado a la tarea de impulsar su primer torneo de futbol soccer con tinte de carácter internacional.

Dentro de este torneo relámpago internacional participa Unión Cívica Primero de Mayo de Sacramento, California; Somos Futbol de Querétaro, Freseras de Irapuato y el anfitrión Refineras Salamanca.

El cuadrangular arranca este viernes 28 de Julio a partir de las cinco de la tarde con el partido inaugural donde las anfitrionas enfrentarán en el Estadio Molinito al equipo Unión Cívica Primero de Mayo Femenil.

Para el día sábado 29 de Julio toda la actividad deportiva relativa a este certamen se va a desarrollar desde a temprana hora en el campo PROSALDE, de la siguiente manera: Unión Cívica Primero de Mayo vs Somos Futbol (08: 00 horas), Refineras Salamanca vs Freseras Irapuato (10: 00 horas), Refineras Salamanca vs Somos Futbol Querétaro (12: 00 horas), Unión Cívica Primero de Mayo vs Freseras Irapuato (14: 00 horas) y Freseras Irapuato vs Somos Futbol (16: 00 horas).

A lo largo de su historia como proyecto de futbol femenil, el equipo Refineras Salamanca, ha sido dos veces subcampeón en categoría estelar de la Liga de Futbol Femenil del Bajío (LFFB), además de tener dos terceros lugares, un cuarto lugar y dos títulos de goleo; así también como Talentos Refineras dentro de esta liga obtuvo un campeonato en la categoría de ascenso.

De igual manera ha competido dentro de la Copa Telmex donde alcanzaron un cuarto lugar de 34 equipos participantes.

Así también varias de sus integrantes han asistido a visorias con equipos de la Liga MX Femenil e incluso uno de ellas recientemente becada académicamente por la UANL.