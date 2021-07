Refineras Salamanca dejan grato sabor de boca en LFFB

Gran participación registro el equipo Refineras Salamanca en su temporada de debut dentro de la Liga de Futbol Femenil del Bajío (LFFB) al lograr llegar hasta semifinal, ser líder de grupo y tener entre sus filas a la campeona de goleo.

El equipo Refineras Salamanca, comandado por Iván Calderón, cerró fase de grupos como líder del sector “A” empatado en puntos con el sublíder, aunque mejor diferencia de goles a su favor.

En la tabla general ocupó el tercer lugar, además de tener entre sus filas, a la campeona de goleo, Stefania Conejo, marcó ocho anotaciones.

El equipo salmantino, con ex campeonas de la LFFB entre sus filas, lograron llegar hasta semifinales en el presente certamen.

Fueron ellas mismas quienes tras conseguir un subcampeonato y un campeonato dentro de esta liga, se dieron a la tarea de impulsar el proyecto Refineras Salamanca con la finalidad de promover, difundir e impulsar más el futbol femenil en esta localidad.

Dentro de la presente liguilla, el equipo Refineras Salamanca con una gran exhibición a la ofensiva deja en la orilla al conjunto Gacelas Aguascalientes.

Y recientemente en serie semifinal, enfrenta a las Aguacateras de Uruapan, escuadra a la cual habían enfrentado en fase de grupos con derrota de locales al son de tres goles a uno.

La serie semifinal arrancó de manera prometedora para el equipo Refineras Salamanca, quienes se trajeron el empate aún gol de tierras michoacanas.

Sin embargo, en el partido de vuelta, pierden de locales con marcador de un gol a cero, el marcador global queda dos goles a uno en contra.

La escuadra salmantina tuvo varias opciones de gol para conseguir el empate, el acecho y coqueteo con el gol estuvo ahí, sin embargo, el travesaño, intervenciones de la portera e incluso de la defensiva que salva sobre la línea les impidió alargar el partido a penaltis.

Con el resultado adverso, las Refineras, se despiden de la competencia, dejan un grato sabor de boca y la promesa de volver a competir dentro de esta liga.

Al respecto, la guardameta ex profesional del Club Cruz Azul, Jenny Gutiérrez posteo en sus redes sociales, “damos por terminado nuestro primer torneo (de muchos que vienen) en LFFB, nos hemos quedado en semifinales, es un gran logro haber llegado hasta acá. Lo mejor de este proyecto es que no somos las únicas en crecer y aprender, vienen nuevas generaciones de niñas demasiado talentosas a las cuales seguiremos impulsando…, esto no termina aquí… a seguirle dando Refineras, felicidades a todas por el gran esfuerzo (zic)”.

Así también, se han despido de esta competencia, con agradecimiento a toda la afición, que en el partido de vuelta se hizo presente y no dejó de apoyar en el campo Divisador.

Cabe recordar que las Refineras Salamanca previo a esta temporada debutaron en modalidad de futbol siete quedando campeonas invictas, además de competir en Global Cup León 2021, quedando en tercer lugar.