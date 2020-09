Reconocen trayectoria y labor altruista de Ángel Guardián

Salamanca; Gto.- El Consejo de Box y Lucha Libre de Celaya encabezado por Juan Barrientos, conocido en el medio luchistico como “El Timador” hizo entrega de un reconocimiento al luchador salmantino Angel Guardián por 30 años de carrera y labor altruista.

Al respecto Angel Guardián comenta, “representa el fruto de una vida de dedicación y entrega, al mismo tiempo saber que este reconocimiento es gracias al apoyo de la gente que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, así como al apoyo de mi familia y saber que todo lo trabajado en todo este tiempo no ha pasado desapercibido…., decir 30 años es una expresión cortita, pero vivirlos y saberlos vivir en lo más importante para poder transcender, siendo un ejemplo a seguir, es ahí donde está el verdadero reto y el tiempo, es un tesoro que no todos compartimos, pero quienes lo aprovechamos en una carrera, en el trabajo y con la familia, al final del día es lo que deja un grato sabor de boca, porque siempre he dicho, el que no viene a servir no sabe vivir”.

A ello agrego, “la carrera forjada dentro de este medio me ha hecho crecer y valorar más la vida, la compañía de mis seres amados y lo más hermoso que Dios me ha dado, aparte de esta carrera es poder conocer a mi heredera que a este tiempo ya cumplió dos años”.

Enfatizo que a lo largo de esta pandemia se han dado algunas despensas con ayuda de amigos y conocidos en diferentes estados, así como algunas prendas y medicamentos, por mencionar algunas ciudades en Yuriria, Moroleón, Valle de Santiago, Irapuato, Jaral del Progreso, Querétaro, San Miguel Tlaxcaltepec, Congregación de Cárdenas Salamanca, Aguascalientes y Guadalajara.

Así también hace mes y medio comenzó a formar parte de una campaña invitando a la sociedad a donar cabello para la elaboración de pelucas que son entregadas a niños que pierden su cabellito con las quimioterapias.

Angel Guardián, hace tres décadas (1990) sufrió un accidente que le impidió debutar a nivel profesional dentro de la lucha libre en función a realizarse en Ensenada, a partir de esa fecha, el enmascarado salmantino ha mantenido su lucha abajo del cuadrilátero a favor de causas nobles.

Al respecto menciona, “en aquella ocasión la pelea estaba programada para realizarse en Ensenada, se vino el accidente, y todo quedo en entrenamiento y pláticas, experimenté la impotencia de no haber podido subir al cuadrilátero (zic)”.

La experiencia de alejarse de la actividad que más le llenaba, aunado a las limitaciones físicas y económicas a las cuales enfrentó a lo largo de todo un año, le llevó tiempo después a dar un nuevo sentido a su vida.

Por lo anterior comentó, “una vez recuperado, inicié una lucha a favor de la vida, misma que desde aquel entonces se da a ras de piso, en el cuadrilátero la lucha es cuatro por cuatro, mi ring no tiene una dimensión exacta que deba recorrer para brindar al menos una palabra de aliento y ánimo (zic)”.

Fue así que el luchador salmantino comenzó a sistematizar sus actividades altruistas que a lo largo del tiempo se han ido diversificando como Luchemos por niños con Angel Guardián, presentación al lado del cantautor Vicente Borja, Caravana Mística luchando contra el cáncer donde llegaron a congregarse hasta 50 luchadores para presentarse en diversos municipios del estado de Guanajuato. El ciclo de conferencias de calidad de vida denominado Retomando los Valores de Pie en donde se abordan diversos temas. Así también exposición de cuadros de fotografía referentes a Pueblos Mágicos en coordinación con cronistas de los municipios del estado de Guanajuato.

Para terminar recordó, “mi ring se volvió más grande al recuperarme y mi lucha más intensa, deseando que las manos de Angel fueran bastas para ayudar y apoyar a quienes lo necesitan, hoy en día hay mucha gente que sigue necesitando ayuda, seguiré apoyando y luchando por causas nobles hasta que Dios me lo permita”.