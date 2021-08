Reciben a Laura Galván en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- Familiares y amigos de Laura “La Gacela de la Sauceda” Galván, con cariño le dieron la bienvenida luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde batió el récord nacional en la prueba de los cinco mil metros planos.

La atleta capitalina de alto rendimiento llegó a su comunidad, La Sauceda, luego de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde rompió la marca nacional de los cinco mil metros planos con un tiempo de 15 minutos y 16 centésimas.

La Gacela fue recibida con una misa en el Templo de la Sauceda, posteriormente, con mariachi fue acompañada a un salón de fiestas donde se le preparó una fiesta sorpresa para celebrar el logro.

En entrevista, Laura Galván dedicó el récord a su comunidad, quienes la han apoyado en todo el difícil proceso previo para hacer realidad el sueño de todo atleta, representar a su país en unas olimpiadas.

“Es muy emotivo porque creo que di lo mejor de mí y toda esta gente pues me apoya, es mi comunidad, es la gente que me ha visto, entonces me llena mucho de emoción que me hayan recibido como si hubiera ganado una medalla”, refirió.

En cuanto a lo deportivo, Laura Galván comentó que su próxima competencia será en la Liga Diamante de Oregon, en próximas semanas, con lo que cerrará la temporada 2021.

Posteriormente comenzarán los trabajos para el Mundial de Atletismo en 2022 y la preparación en búsqueda de la gloria olímpica en las olimpiadas de París 2024.

Confió que con la preparación adecuada y el poner lo mejor de su parte, llegará a los juegos olímpicos de París en su mejor condición para representar a México con mucho orgullo.

“Espero que, si Dios me permite, llegar a las próximas olimpiadas. Voy a tener la experiencia ya de estar en unas, entonces definitivamente primero, paso por paso, día por día, mes por mes, y pues esperemos que cuidándome y haciendo mi mejor esfuerzo en mis entrenamientos llegue”, dijo.

Laura Galván, quien sin dudas se ha convertido una referente para la nueva generación de deportistas guanajuatenses, los invitó a no rendirse y continuar con su preparación para cumplir sus sueños.

“Los invito a que sigan, eso sí, hay que ser pacientes(…). disfrutar mucho el proceso, tener mucha paciencia y tener pues esos objetivos, que al final de cuentas la satisfacción personal es lo más importante”, finalizó.