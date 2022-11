Rally Guanajuato México vuelve a ser la tercera fecha del WRC

León, Guanajuato.- Tal y como era antes de la pandemia, el Rally Guanajuato México volverá a ser la tercera fecha del WRC, primera de la temporada que se corre en superficie de tierra y gravilla.

Su retorno al Campeonato Mundial de la especialidad, luego de dos años de ausencia estaba hecho, igualmente los días en que se llevará a cabo, en esta ocasión del 16 al 19 de marzo, por lo que solo restaba conocer entre que eventos quedaría situado y esto fue confirmado con la publicación del calendario 2023 que hizo el Consejo de Deporte Motor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Al evento en suelo azteca le antecederá Montecarlo (19 al 22 de Enero) y Suecia (9 al 12 de Febrero), pruebas que se desarrollan sobre suelo mixto y nevado, respectivamente. Tras la visita a México, el serial irá a Croacia (20 al 23 de Abril), Portugal (11 al 14 de Mayo), Italia (1 al 4 de Junio), Kenia (22 al 25 de Junio), Estonia (20 al 23 de Julio), Finlandia (3 al 6 de Agosto), Chile (28 de Septiembre al 1 de Octubre), Europa Central (26 al 29 de Octubre) y todo concluirá en Japón (16 al 19 de Noviembre).

El Mundial de Rallies volverá a contar con dos rondas en el continente americano, se mantiene el Rally Safari en territorio africano y la gran novedad para redondear una campaña de 13 competencias es el Rally de Europa Central, mismo que se efectuará en tres países: Austria, República Checa y Alemania, algo inédito para la categoría.

Jona Siebel, director general de la promotora del WRC, manifestó que “estamos contentos de regresar a América del Norte y del Sur, hemos mantenido un dialogo bastante cercano con los organizadores mexicanos y chilenos a lo largo de la pandemia y estamos seguros de que este es el momento adecuado para nuestro regreso”.

Por su parte, el encargado de eventos del campeonato, Simon Larkin, dijo que no fue fácil confeccionar la nueva temporada debido a que “hubo una gran demanda para el limitado número de plazas en el calendario, pero estamos satisfechos por la variedad de pruebas que tenemos y las cuales proporcionarán un enorme desafío para los competidores”.

Cabe recordar que en 2020, el Rally México se vio recortado de manera intempestiva por la entrada del Covid-19 al viejo continente. Para 2021, no hubo margen de efectuarlo ante la emergencia sanitaria que persistía, mientras que este año el problema principal fue la logística después de la evolución a autos híbridos.

