Racista busca ser “Lo Mejor de lo mejor” sobre el Ring

En “Lo Mejor de lo mejor” ha buscado afianzarse el enmascarado Racista cada vez que sube al ring para deleitar con su rudeza a quienes asisten a sus presentaciones.

Racista comenzó a practicar la Lucha Libre en el 2005, “mi hijo me llevó a buscar, ya que le llamó la atención, y me dijo que quería entrenar Lucha, busque el lugar y encontré en Joe Cortazar la Escuela, llegamos y empezó su entrenamiento, luego me comentó el entrenador que me animara, a que a mi también me gustaba la Lucha Libre, ya tenía entrenamiento en boxeo, y se me hizo buena la idea ya que siempre me ha gustado el deporte, y de ahí fue que comencé a entrenar, después mi hijo no quiso seguir y yo me quedé entrenando (zic)”.

El enmascarado Racista es Licenciado en Psicología Educativa y actualmente es Team Leader en la planta de Ford, en el área de maquinados donde labora desde hace diez años.

A lo largo de su trayectoria deportiva dentro de la Lucha Libre no ha tenido lesiones considerables; sus maestros han sido Rayden y Rey Muerte.

Al hablar sobre su nombre luchístico y aquello que lo motivo a escoger dicho nombre externa, “Para escoger el nombre de luchador fue muy complicado, tengo mucho interés en la cultura alemana, en su pensamiento y desarrollo humano, al principio fui y he sido cuestionado por el nombre, al principio me puse el Nazi, pero ya existía un luchador con ese personaje y no tuve otra opción más que el de Racista, haciendo alusión a la suástica”.

A ello agrega, “la palabra Racista estigmatizada por el uso que se le ha dado a su significado (Lo Mejor de lo mejor), fue usada en varias culturas anteriores por su significado como tal (zic)”.

Entre sus combates se encuentra aquella donde ganó el trofeo de “El mejor Rudo de Salamanca” en una lucha controversial, saliendo avante.

Otra lucha importante donde ha participado fue una tarde lluviosa en Salvatierra donde compartió el ring con Alebrije y Quije. Así también ha luchado en Irapuato, León y Valle de Santiago. Actualmente Racista forma parte del equipo de entrenamiento Depredadores del Dolor Todo Terreno.