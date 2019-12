Puntea Humildes, Cascaritas FC y Liga Petrolera

. En jornada reciente de la Liga de Fútbol del Centro, el equipo Humildes, Cascaritas FC y Liga Petrolera ganan respectivos cotejos, así como Dep. Marquez Brothers, escuadras metidas de lleno en la pelea por los primeros lugares del torneo regular.

El líder Humildes al son de 5 goles a 1 doblegó a la Guanajuato Torito; el sublíder Cascaritas FC con marcador de 5 – 0 golea a Tacontento; Liga Petrolera, tercer lugar de la tabla, retoma senda del triunfo al derrotar 2 – 1 a Puebla Bienestar; y Dep. Márquez Brothers, cuarto lugar de la tabla golea 5 – 0 al CMAPAS.

Gráfica/Miguel Manjarrez.

En otros resultados, Primos y Amigos, séptimo lugar de la tabla derrota 3 – 2 a la Refaccionaria Barny, quinto lugar del certamen; Tacos Jalisco, octavo lugar, derrota 2 – 0 a Cachorros Ovalle, sexto lugar; La Academia le pega 3 – 1 a Sonido Fiesta; Estudiantes de la Plata 2 – 0 a Dep. Divino Juez; Barlovento 5 – 3 a Red Lane; y el equipo San Juan golea 6 – 0 a Daltile.

Los partidos de la jornada 30 se juegan de la siguiente manera: campo 5 Dep. Sur 08: 00 Humildes vs Tacos Jalisco; 10: 00 Gto Torito vs CMAPAS; 12:00 Dep. Márquez Brothers vs Daltile; 14: 00 Primos y Amigos vs Tacontento; 16: 00 Ref. Barny vs Puebla Bienestar; campo 4 Dep Sur 08: 00 Liga Petrolera vs La Academia; 10: 00 Cachorros Ovalle vs Dep Divino Juez; 12: 00 Cascaritas FC vs Barlovento; 14: 00 Sonido y Fiesta vs Red Lane; 16: 00 San Juan vs Estudiantes de la Plata.