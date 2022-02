Presentan a salmantina como jugadora del Club Libertadores de Querétaro de la LNBP

Después de haber demostrado su talento en los “Try Outs” realizados durante el fin de semana, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Mía Delgado Rodríguez, ha sido firmada por el Club Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil.

A su corta edad para sus 17 años recién cumplidos, es una emoción y un compromiso para con el Club, independiente de que sea manejada como menor dentro del equipo, considera que es un gran logro al ser muy pocas las oportunidades en proceso denominados “Try Outs”.

Deportes Quintetos salmantinos jugarán playoffs del CIBABAJ Femenil

La jovencita salmantina, durante el fin de semana acudió a los “Try Outs” realizados por el Club Libertadores de Querétaro Femenil, acudieron 23 jugadoras al desarrollo de las mismas, se realizaron tres filtros, sobresaliendo ellas por sus aptitudes técnicas, tácticas y físicas, con una actitud y mentalidad de por encima de cualquier dificultad.

Al respecto comenta, “me siento muy contenta, emocionada y muy agradecida con Dios y mi familia por el apoyo, es un paso grande en mi vida como deportista y como estudiante; seguiré trabajando y luchado por mis objetivos, con los pies firmes sobre la tierra, como me lo han inculcado y detrás de nadie”.

Así también señaló, “muy agradecida con la gente que me ha criticado y que me ha puesto el pie y mucho más con los que me han apoyado, sé muy bien que todo junto es parte de mi crecimiento”.

Mia Delgado, comenzó a practicar el deporte ráfaga a la edad de 12 años, sin embargo, experiencia negativa vivida en su primer grupo de basquetbol hizo pensar no querer saber más de este deporte, sin embargo, gracias al apoyo de su papá retomó sus entrenamientos que le llevaron a tener nuevas metas deportivas y académicas.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Mía Delgado, ha sido 1er lugar en Torneo Nacional Federación 2019 con Guanajuato y Torneo Nacional Federación 3x3 con Estado de Querétaro. 2do lugar Expo Fresas 2018 con Irapuato Alconcitas. 2do lugar 3x3 Interprepas Estatal 2019 con Preparatoria Oficial. 2do lugar Torneo Nacional Iboa Aguascalientes con Osos Celaya. 1er lugar Torneo Nacional del Elote en el Estado de México 2019 con nueva Generación San Luis de la Paz representando a Guanajuato. 1er lugar Liga Futuras Estrellas en el Estado de Querétaro 2019. Dos veces campeona (2016 y 2017) con equipo Osos Celaya en Liga Municipal de Celaya. 2do lugar Torneo Kids 2017 con Osos Celaya categoría Pasarella. Primer lugar en Liga Municipal Irapuatense sabatina 2018 con grupo Moycanos. 2do lugar con Irapuato Alconcitas en Circuito estatal de Basquetbol Guanajuato 2018. 2do lugar con Osos Celaya en Circuito Estatal de Basquetbol 2017. 2do lugar con Alconcitas en el Gimnasio Municipal de Irapuato categoría libre (como menor de edad). 1er y 3er lugar respectivamente categoría Intermedia y 1era Fuerza 2019 con equipo Abejas y Sparks Salamanca. Jugadora revelación en torneo Iboa Aguascalientes 2018 con Osos Celaya.

Así también, ha sido seleccionada estatal en tres ocasiones, dos en Torneo Nacional Federado y otra para Juegos Nacionales CONADE 2020 que no se pudo realizar por el tema del Covid-19.

En los dos nacionales federados -una con Guanajuato y otra con Querétaro- primer lugar y clasificada como número 4 y 5 respectivamente; para Juegos Nacionales CONADE 2020 se tuvieron cinco cortes, de 40 niñas quedaron 12, entre ellas Mia Delgado, rankeada en el lugar 3 de la categoría 2003-2004.

Sobre la duela, Mía Delgado juega como número 2 o Ala, nunca ha bajado la guardia, ahora como premio a su disciplina y entrenamientos y un sinnúmero de agradecimientos con varios entrenadores dentro y fuera del estado, se convierte en nueva jugadora del Club Libertadoras de Querétaro de Básquetbol.