Presentan a Lesly Alfaro como psicóloga del proyecto CF Salamanca

Con la finalidad de brindar herramientas que permita alcanzar el mejor estado físico y mental, los jugadores del CF Salamanca, de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el cuerpo técnico del equipo presentó a la psicóloga salmantina, Lesly Estefanía Alfaro Silva, como parte del proyecto que tiene como objetivo conseguir el ascenso de manera deportiva.

La psicóloga del CF Salamanca fue presentada antes de comenzar la sesión de entrenamiento.

En lo que será una semana larga de trabajo de cara a jornada de partido pendiente a celebrarse el próximo miércoles en el estadio olímpico de la Sección 24, Lesly Estefanía Alfaro Silva tuvo un primer contacto con los jugadores del CF Salamanca que le permitió conocer la forma en cómo trabajan y dar pauta a las funciones que deba seguir para que los jóvenes tengan un buen desempeño en cada uno de sus entrenamientos y partidos.

Al respecto, comentó: “Mi principal función será brindar este apoyo a los muchachos, el trabajo en equipo es fundamental y todo esto se pueda ver reflejado en la cancha”.

Enfatizó que los jugadores participarán en talleres a ser realizados en cancha y aula. “Es muy importante iniciar desde uno mismo, ya que si no tenemos un proyecto de vida o no tenemos claro este objetivo, no sabremos hacia dónde dirigirnos y no sólo venir a entrenar, sino hacer consciente en qué me puede ayudar o servir todo esto, de igual manera el aspecto de la autoestima e incluso saber cómo apoyar, animar y motivar a quien se pueda equivocar en la cancha, entre otros muchos aspectos”.

A ello, agregó: “Para mí es muy satisfactorio estar aquí. Voy a aprender muchísimo, todos son diferentes con muchas cualidades y habilidades, me toca encausar todo ello e incluso esta parte de la investigación para dar mejores herramientas a ellos”.

Brindará herramientas para que los jóvenes puedan alcanzar sus sueños y metas.

Para terminar, señaló: “Siempre hay que darlo todo en cancha, escuela, en todas las esferas de la vida, porque siempre hay que lograr un objetivo. Ellos están aquí para alcanzar sus sueños y metas, llegar a más y triunfar, nosotros estamos aquí para ayudarles en ese sentido y alcanzar los objetivos trazados”.

Los jugadores participarán en talleres a ser realizados en cancha y aula.

De esta manera, Lesly Alfaro se suma al equipo de trabajo que encabeza en cancha Marco Aurelio Ruiz Toledo (entrenador), Ángel Ramón Soria Lona (auxiliar técnico), Antonio Aguilera Alfaro (entrenador de porteros), Pedro Cervantes (utilero) y Víctor Tierrablanca Carrasco (fisoterapeuta).