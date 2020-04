Premio Municipal del Deporte, triunfo compartido: Miguel Martínez

“Ser ganador del Premio Municipal del Deporte en la categoría de Entrenador es un premio compartido, no solo mío, es de todos, tanto directivos, jugadores, entrenadores, auxiliares y de quienes de alguna u otra manera participan en el ámbito deportivo de nuestra disciplina, el hockey sobre pasto”, externó Miguel Angel Martínez Sánchez entrenador estatal de los selectivos Sub 18 y Sub 21 Varonil.

Gráfica/Cortesía/@Miguel Martínez.

Miguel Angel Martínez Sánchez, recientemente ganó por segunda vez el Premio Municipal del Deporte en la categoría Entrenador, en el 2014 como mejor entrenador y como mejor equipo de conjunto con el selectivo guanajuatense Sub 21 Varonil que obtuvo medalla de oro sin perder un solo partido en Olimpiada Nacional, mientras que en 2019 medalla de plata con selectivo Sub 19 Varonil, además de diversos primeros lugares en diferentes torneos nacionales, sin olvidar que formó parte del staff técnico de la Selección Nacional Mexicana Mayor Varonil que participó en Juegos Panamericanos 2019 de Lima Perú.

Al respecto comenta, “es muy bueno ganar este tipo de reconocimientos, no solo para uno como entrenador o persona, le hace bien al deporte, a los chicos, obviamente son parte de este triunfo, no solo es mío, es de todos, tanto directivos, jugadores, entrenadores, auxiliares y todos los que participan en el ámbito deportivo de nuestra disciplina, si gana uno ganan todos, este ha sido un premio compartido, gracias a todos ellos que hicieron esto posible, obviamente por mucho que tengas un buen entrenador, si los chicos no responden no vas a poder lograr nada (zic)”.

Actualmente como entrenador de selectivos estatales se mantiene al frente del representativo guanajuatense Sub 21 y Sub 18 Varonil, sin embargo, debido a consecuencia del problema de salud mundial generado por la Pandemia del Coronavirus (Covid 19) desde el cierre de las unidades deportivas y con ello de la cancha de hockey “Siglo XXI” trasladó los entrenamientos de los chicos a sus respectivos hogares.

“Con esta situación, los entrenamiento son realizados en casa, estoy enviando rutinas todos los días, al ser un deporte de conjunto es un tanto complicado, ahorita se busca mantener la forma física, que no se pierda y trate de conservar, mantener resistencia aeróbica con ejercicios en casa, otros de fuerza, estamos variando un poco los entrenamientos, de tres días a la semana ahora son cinco, se distribuye la carga de trabajo y sobre todo evitar se fatiguen mentalmente de estar todo el día en casa y busquen algo diferente de hacer en casa con un poco de ejercicio”, añadió Miguel Angel Martínez.

El DATO....

En 2018 obtuvo medalla de plata en Juegos Centroamericanos de Barranquilla Colombia.

Además, a manera de mensaje enviado a los integrantes de los selectivos guanajuatenses externó, “quédense en casa, nada vale más que la salud de cada uno y de nuestros familiares, sigamos todas las recomendaciones, lavado las manos, no exponerse en sitios públicos, dejar de hacer reuniones sociales, debemos entender que en vía pública nos podemos contagiar y llevar el virus a nuestras casas, donde las personas mayores de edad o quienes no gozan de buena salud pueden sufrir mayores consecuencias, entonces no salgan, cuídense y hagamos caso, busquen actividades para hacer en casa, no todo es televisión e internet, podemos leer un poco y estudiar de lo que han dejado los maestros, realizar las rutinas de ejercicios; ayuden a sus papás a liberar un poco el estrés haciendo actividades en casa, esto apenas es el comienzo, si entre todos nos organizamos esto puede salir sin tanta afectación, sino tomamos en cuenta las recomendaciones difícilmente Salamanca tendrá un buen saldo en enfermedad (zic)”.

Gráfica/Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

A lo largo del año 2019, Miguel Angel Martínez Sánchez como entrenador de la disciplina de Hockey Sobre Pasto participó en el Nacional Clasificatorio donde obtiene el primer lugar y clasifica a la Olimpiada Nacional; Participó en la Copa Flick Internacional, obteniendo el tercer lugar en categoría libre con base juvenil; Participó en Olimpiada Nacional donde obtiene el segundo lugar con selectivo guanajuatense; Participó en Juegos Panamericanos de Lima Perú como auxiliar técnico de la Selección Nacional Mexicana Mayor; Participó en la Copa Indios posicionándose en tercer lugar, medalla de bronce en equipos libre con base juvenil. Participó en Nacional Universitario, quedando en tercer lugar con el equipo de la Universidad de Guanajuato.