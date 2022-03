Portero salmantino campeón invicto en Torneo del Sol de Tercera División

El guardameta guanajuatense de origen salmantino, Axel Román Cortez, conquistó el Torneo del Sol 2022 de la Liga Tercera División Profesional (TDP) con Selección Bajío tras imponerse con marcador de un gol por cero a Selección Sureste.

El torneo del Sol 2022 se llevó acabo del 20 al 26 de Marzo en las instalaciones del Club Deportivo la Primavera de Zapopan, Jalisco, escenario al cual se dieron cita los 144 mejores jugadores de la temporada 2021 – 2022 de la Liga TDP, en busca de proyección hacia categorías superiores del futbol mexicano.

La Selección Bajío estuvo conformada por jugadores de equipos del grupo nueve y once de la Liga TDP, entre los cuales se encontró el portero Axel Román Cortez del equipo Atlético Leones.

Axel Román Cortez, llegó al equipo Atlético Leones a partir de la segunda vuelta de la presente temporada, actualmente son líderes del grupo 11 y recientemente amarraron su clasificación matemática a la liguilla.

En la final del Torno del Sol, la Selección Bajío derrota por la mínima diferencia a la Selección Sureste, escuadra a la cual también había superado en la fase de grupos con marcador de tres goles por cero.

La Selección Bajío estuvo conformada por jugadores de equipos como Atlético Leones, Linces de Celaya, Lobos ITECA de San Luis de la Paz, Pabellón FC, Cañada CTM Futbol, CD Querétaro 3D, Mineros de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Titanes de Querétaro y Petroleros de San Juan del Río.

Al frente de la Selección Bajío estuvo Marco Angulo, también estratega del equipo Titanes de Querétaro.

En la primera fase, la Selección Bajío, empató a dos goles con el representativo del Pacífico, luego empató ante la Selección Metropolitana y cerró con triunfo de tres goles por cero ante Selección Sureste.

Dentro de la semifinal con marcador de seis a dos elimina a la Selección del Centro y posteriormente conquista medallas y trofeo conmemorativo ante Selección Sureste al imponerse por la mínima diferencia.

En la gran final destacó el guardameta salmantino quien atajo un tiro libre con etiqueta de gol, evitando así que cayera el primer gol del partido.

Al respecto, el portero salmantino comenta, “en lo personal es un objetivo alcanzado, desde que nos dijeron del torneo, nos mentalizamos en salir campeones, sabíamos que no sería fácil ya que el torneo es muy competitivo, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y logramos salir campeones”.

Con respecto al llamado recibido para ser parte de la Selección Bajío comentó, “la verdad el llamado me sorprendió, no me hubiera imaginado ser convocado, ya que solo llamarían a dos integrantes por equipo y aparte el torneo sería para los categoría 2001, 2002 y 2003, entonces al ser 2003 se complicaba mi llamado al ser de los más chicos de edad, aparte de que en el Atlético Leones hay demasiada calidad y un gran equipo, este llamado me tomo por sorpresa”.

Enfatizo, “en lo personal me siento satisfecho por haber representado a la zona Bajío, tuve la oportunidad de ser titular del torneo y salir campeón; sabiendo que no éramos favoritos al título, este logro habla muy bien del trabajo que se ha hecho en la zona Bajío (zic)”.





Axel Román Cortez llegó al equipo Atlético Leones para la segunda vuelta de la presente temporada de la Liga TDP, se incorporó al conjunto felino a mediados de Enero del presente año.

Actualmente el equipo Atlético Leones marcha como líder del grupo 11 y recientemente amarró el boleto a la liguilla.

En ese sentido Axel Román Cortez comenta, “esto se debe al gran trabajo que el equipo ha venido haciendo desde la primera vuelta, creo Atlético Leones es un gran Club y lo ha demostrado a lo largo de estos años en la Liga TDP”.

A lo largo de la segunda vuelta, el guardameta salmantino, ha recibido oportunidad de ser titular y llevar un buen torneo, “esto se debe al gran paso que hay en el equipo ya que cuando vienes trabajando y haciendo bien las cosas, todo se devolverá y lo estamos viviendo”.

Con respecto a los objetivos que tiene el equipo externa, “queremos terminar de la mejor manera el torneo para llegar de la mejor manera a la liguilla, esta instancia es un torneo nuevo y tenemos que entrar con todo para poder cumplir el objetivo planteado desde el inicio de la temporada, ser campeón”.

Para terminar señaló, “en lo personal tengo como meta hacer un gran papel en lo que resta de la temporada y en la liguilla, devolver de alguna forma la confianza y apoyo que ha puesto el Club conmigo.

En su pasado reciente, el portero salmantino ha conquistado dos títulos de campeón de liga en diversa categoría de las Fuerzas Básicas del Pachuca y un tercer lugar de copa dentro de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas.

Como parte del Club Atlético Leones, comparte cancha con jugadores también salmantinos como Diego González, Carlos Muñoz, Jair Ramírez y Nicolás Herrera como preparador físico.

Al frente del equipo Atlético Leones, se encuentra Jorge Alcantar como presidente del Club, quien a lo largo estos años se ha caracterizado por encabezar un proyecto serio a través del cual ha logrado colocar jugadores en diversas categorías mayores del futbol mexicano profesional.