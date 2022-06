Portera salmantina jugará con León Torneo Sub – 18 de la Liga MX

Luego de haber llegado a cuartos de final con el equipo León Femenil en primer Torneo Sub – 17 de la Liga MX, la jovencita salmantina, Laura Simone Pizano Olvera es parte del equipo Sub – 18 de la fiera que arranca este sábado su participación dentro del Torneo Apertura 2022.

La guardameta salmantina recientemente cumplió tres años en fuerzas básicas del Club León y sobre ello externó, “a diario me encuentro trabajando para mejorar aspectos en mí, tanto personal como profesionalmente, he crecido y aprendido cosas y experiencias nuevas, agradezco el estar aquí y esta oportunidad, han sido años donde ningún día he dejado de aprender, cumplí tres años de estar en el Club León, aunque el torneo Sub – 17 tomó forma de manera profesional hace apenas un año (zic)”.

Previo al primer Torneo Oficial Sub 17 de la Liga MX, Laura Pizano, formó parte del equipo León Femenil que disputó el torneo piloto e incluso también se preparó para el Torneo de Fuerzas Básicas que se realiza en las Instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, sin embargo, por el tema de la pandemia no se jugó.

Dentro del primer Torneo oficial Sub 17 de la Liga MX, el equipo León Femenil se clasificó a la liguilla, quedando eliminado en cuartos de final.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al respecto la portera salmantina comenta, “nos queda mucho camino por delante, logramos cosas buenas como equipo e individualmente crecimos muchísimo, agradezco poder estar viviendo esta experiencia, esto no es solo un equipo, es una familia (zic)”.

Deportes Mexicanos atraviesa por racha de cinco partidos en fila sin perder

Ahora la jovencita salmantina forma parte del equipo León Sub 18 de la Liga MX Femenil que arranca este fin de semana participación dentro del Torneo Apertura 2022 cuando visite en la jornada uno al Atlas CECAF, para después recibir en la Esmeralda a los Tigres.