Por liderato del grupo V de Los Soles, Transportes Salamanca y Atlético San Luis Rey

La fecha dos del grupo V, zona Guanajuato – San Luis Potosí de la edición 41 de Torneo de Los Soles trae consigo la presentación en su casa del ex campeón Transportes Salamanca ante Atlético San Luis Rey, ambas escuadras armadas hasta los dientes.

En la jornada inaugural el equipo salmantino en calidad de visitante con goles del salmantino, Abraham “Chabelo” Vázquez y el fresero Carlos Vázquez doblegó a domicilio al conjunto debutante Irapuato Arcco, un triunfo con sabor a gloria dado que el equipo del pueblo jugó gran parte del partido en inferioridad numérica por la tempranera expulsión del ex campeón de goleo del torneo de Los Soles, Mauro Arredondo.

Por su parte Atlético San Luis Rey con anotación del colombiano, Denilson “Lobon” Mosquera y del killer del área con experiencia en el futbol europeo y Liga de Ascenso MX, Miguel “Rebo” Rebollo, doblega en calidad de local al conjunto Dolores Buenavista, escuadra asentada en Dolores Hidalgo, proveniente de la Ciudad de México.

La escuadra ludovicense, Atlético San Luis Rey cuenta entre sus filas con Juan José Angulo Mariscal “Bam Bam”, Denilson Armando Lobon Mosquera “Lobon” (Colombiano), Alexis López “Mili”, Edgar Bladimir Fernández “Chiapas”, Salomon Wbias “El Rey” (campeón Sub 17 de CONCACAF y sub campeón mundial Sub 17 en Emiratos Árabes 2013), Sergio Jauregui, Cristian Bedolla “El Papurri” (colombiano), Gerardo Ramírez “Jerry”, Brayan Alexander Marquinez, Adrián Valiente “La Perla” (argentino – italiano), José Antonio Diaz Aguilar “Toño”, Emmanuel Sánchez “Mane”, Dailer Moreno Cordoba (colombiano), Sebastián Caicedo “Caice” (colombiano) y Miguel Rebollo “Rebo”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por su parte el equipo Transportes Salamanca cuenta entre sus filas con el refuerzo Abraham “Chabelo” Vázquez con experiencia en Liga de Ascenso MX. Así también tiene entre sus filas a Paulo Henrique (brasileño), Vladimir Hurtado (colombiano), Eduardo Ornelas “Edu”, Carlos Regis, Salvador Tafolla, Mauro Arredondo, Carlos Santos “Potro”, Iván Alvarado, Josué Castro, Alla Dorbecker, Willy Rivera, Jesús Lara (ex campeón en liga de ascenso), Jahir Camacho “Tona”, Salvador Hernández “Gonzo”, Eduardo Ornelas, Carlos Vázquez, Brigadier García, Edgar García “Zihua”, Jonathan Padilla “karibambi” y Luis “Zurdo” Aguirre. Además se podría venir con Transportes Salamanca el debut de José Miguel Jaimes Quintero “La Loca” (colombiano), Fernando Fernández “El Tore” y Jonathan Valdivia (Tripa), todos ellos con experiencia en Liga de Ascenso MX.

En otros duelos del grupo V, el líder por diferencia de goles, Villa de Arriaga San Luis Potosí visita a Dolores Buenavista y Selección San Miguel recibe a Irapuato Arcco.