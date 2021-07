“Por la pandemia estuve a punto de desistir de mi sueño”, Ivana Martínez

El gusto y sueño por ser jugadora profesional comenzó de manera circunstancial para Ivana Daniela Martínez Rodríguez, sin embargo la pandemia le hizo pensar en desistir de su sueño, ahora es parte del Club León.

En su momento tuvo oportunidad de ir a probarse para preselectivo de la selección nacional de México Sub-15.

Luego de tres semanas de encontrarse a prueba con fuerzas básicas del Club León, la jovencita salmantina Ivana Daniela Martínez, categoría 2006, se ganó un lugar dentro del equipo esmeralda femenil Sub-17.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Guanajuato - Sub 15 entre los primeros lugares en Hockey Sobre Pasto

“Gracias a una amiga me enteré de la visoría realizada por el Club León para conformar el equipo Sub-17 femenil, la visoría duró varios días, después estuve prueba durante tres semanas y recientemente me dijeron que había sido elegida para ser parte del club. Me encuentro feliz y emocionada por estar cumpliendo mis sueños y metas”, externó Ivana Daniela Martínez.

La jovencita salmantina se desenvuelve como media volante y a la edad de los doce años comenzó a jugar el futbol de manera circunstancial, “a los doce años comencé a jugar futbol por una amiga de la primaria, el equipo no se completaba y me pidieron que entrara, lo hice sin que me llamara la atención el futbol”.

En sus inicios como jugadora de futbol formó parte del equipo Lobos Salamanca.

A partir de ese momento comenzó a jugar futbol de manera frecuente e incluso con el apoyo de sus papá ingresa al equipo Lobos Salamanca, Guerreras, del profesor Mario Alberto Mata Paz, Talentos León del profesor Mota, Leyendas Guanajuato del profesor Luis, Suterm del profesor Leonardo y Talentos Salamanca del profesor Gerardo Barrón.

Gracias a su talento y facilidad para el futbol recibió oportunidad de ir a prueba para conformación de preselectivo nacional Sub-15 de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Con Talentos Salamanca retomó sus entrenamientos tras suspensión de actividad deportiva por el tema de la pandemia.

Así también formó parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional de Futbol 2020, ahora conocida como Juegos Nacionales CONADE, instancia a la cual consigue clasificar con el selectivo estatal (León) tras conquistar el pre nacional.

La pandemia le impidió disputar la máxima justa deportiva nacional, “al principio no me hacía a la idea, se dejó de jugar en las unidades deportivas, fueron cerradas, la actividad deportiva se suspendió e incluso la Olimpiada Nacional se canceló”.

Consiguió el boleto a Olimpiada Nacional con el selectivo estatal con base de jugadoras de León.

Con el gusto, habilidad y pasión por el futbol despertada en ella, el tema de la pandemia le hizo pensar que no lograría formar parte de un club profesional, “me sentí triste, por un momento pensé que no lo iba a lograr, sin embargo regresé más fuerte y motivada”.

El regreso a la nueva normalidad reavivó en ella la esperanza e ilusión de tener pronto la oportunidad de formar parte de un Club Profesional.

Así también tuvo oportunidad de formar parte del equipo Leyendas de Guanajuato capital.

De esta manera retomó entrenamientos con el equipo de futbol femenil, Talentos Salamanca, a cargo del profesor Gerardo Barrón y del jugador ex profesional Cándido García.

Ahora, como parte del equipo León Sub-17 se prepara para jugar en agosto el Torneo de Fuerzas Básicas, el cual tendrá duración de una semana con sede Toluca.

La visoria para preselectivo de la Selección Nacional de México Sub-15 se llevó acabo en Celaya.

Posteriormente jugará un torneo de preparación interno en la ciudad de León de cara a lo que será el inicio oficial del Torneo Sub-17 Femenil de la Liga MX programado para el mes de enero del 2022.