Pivot salmantino apunta al título de Liga y Copa de Europa en BSR

Con saldo favorable cierra primera vuelta en Liga Española de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas (BSR), el deportista guanajuatense de origen salmantino, Salvador “Chava” Sandoval González, también conocido en México como “La Serpiente” Salmantina por su gran habilidad para encestar canastas colándose a bordo de su silla de ruedas.

En esta ocasión con motivo del periodo de descanso que tiene la Liga de BSR de España por las festividades de Navidad y Año Nuevo, el pivot salmantino ha decidido quedarse en el viejo continente para no arriesgarse y tampoco arriesgar a su familia.

Al respecto comenta, “este año he decidido no viajar a México durante este receso en la Liga de España, la situación está complicada, hablé con mi Club y familia, quiero evitar perderme la liga o problemas que se puedan presentar para el regreso, hay una crisis sanitaria por la cual se sigue atravesando, algunos jugadores han viajado a sus países de origen bajo su propio riesgo, sin embargo, yo he decido quedarme en España, ha sido la mejor opción para mí y mi familia, así no me arriesgo y tampoco los arriesgo”.

Con respecto al saldo que ha registrado el equipo Mideba al término de la primera vuelta comenta, "se ha cerrado en segundo lugar, se nos escapó el partido contra Canarias, sino se terminamos invictos la primera vuelta, fue un partido que se pierde en los últimos minutos por cinco puntos, todo el juego dominamos y al final ellos supieron manejar la situación y darnos la vuelta, quedándose así con la victoria”.

En cuanto a cómo se ha sentido en su regreso al Club Mideba Extremadura de Badajoz, quinteto con el cual ya “probó” las mieles del título en su tercera temporada en España al conquistar el tercer título para el equipo en la Copa de Europa o Euroliga, además de conseguir en aquella ocasión (2019) el ascenso de manera directa la Euroliga 1 externa, “estoy contento con los chicos, ya había estado antes con tres o cuatro de ellos, se agregó uno de los mejores jugadores del mundo Matt Scott, jugador norteamericano que ha aportado mucho al equipo, se ha logrado conformar un gran equipo, ahora solo nos resta trabajar más en los detalles”.

En el año 2019, el pivot salmantino también hizo historia con el Club Mideba al terminar la primera vuelta de la Liga de España en calidad de líder e invicto, record que nunca antes había logrado el cuadro pacense, además de conseguir un tercer lugar dentro de la Final Four.

Agregó, “para la segunda vuelta vamos a regresar más fuerte y más unidos, compactos en la plantilla, espero eso también se vea reflejado en los resultados de cada partido”.

Así también subrayó, “esta temporada, el campeón de la Liga de España será quien más juegos gane a dos vueltas, de ahí por lo cual una o dos derrotas nos puede alejar del objetivo primordial, vamos a recomponer la situación contra Canarias y recuperar el liderato, es uno de los objetivos a cumplir en la segunda vuelta que inicia en Enero (zic)”.

A lo largo de la primera vuelta, Salvador “La Serpiente” Sandoval en el rubro individual también ha registrado resultados favorables, siendo hasta el momento a la ofensiva su mejor partido contra Burgos donde encestó 24 puntos que permitieron a su Club sacar una victoria complicada ante un rival que les plantó cara todo el partido.

En relación a ello señala, “espero poder mantenerme así, 24 puntos es una muy buena mella por partido, trataré de mantener esos puntajes por juego (zic)”.

En el cierre de la primera vuelta, el equipo Mideba Extremadura de Badajoz recuperó la senda del triunfo luego de perder el invicto. En esta ocasión doblegó con pizarra de 86 – 70 a Zuzenak.

El equipo Mideba Extremadura se encuentra empatado en puntos con el líder de la Liga de España, sin embargo el porcentaje favorece al Bidadeak Bilbao. Ambos equipos cuentan con 15 puntos dentro de la tabla general y les sigue muy de cerca Amiab Albacete, CD Ilunion y Fundación Aliados, estos tres con 14 puntos.

Para terminar informó, “para el año 2021 el equipo Mideba Extremadura de Badajoz ya tiene boleto asegurado a las finales de la Copa de Europa de la cual seremos sede en el mes de Mayo, siempre y cuando vaya bien el tema de la pandemia”.