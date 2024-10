Phia Delgado, la salmantina que comienza abrirse camino en basquet profesional

En espera de proceso para poder salir del país a San Antonio, Texas, y seguir creciendo académica y deportivamente se encuentra la jovencita Phia Geraldine Delgado Rodríguez, basquetbolista salmantina que recientemente formó parte del plantel Purépechas de Michoacán dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBPF).

“En junio fui convocada a los try outs del equipo profesional, anterior a esto participé dos veces en el Nacional de Clubes ABC MEX, donde se dio la invitación a los try outs del equipo profesional, ya que fui visoreada por un equipo de Jalisco y por el equipo Purépechas, siendo este último con quien tuve oportunidad de formar parte de sus filas”.

Phia Delgado sobre la duela juega en la posición 1 Point Gard, misma que estuvo sorteando con jugadoras de experiencia.

“A mi corta edad, formar parte del equipo Purépechas Michoacán ha sido una herramienta más a mi experiencia, aunque considero que me falta desarrollar más técnica y físicamente estar mejor y para alcanzar mi máximo nivel es importante el tema mental y no distraerme, así que por el momento decidí no salir de mi ciudad a estudiar, buscando seguir entrenando, algo en particular que me ha hecho crecer; este año decido si continuo fuera del estado estudiando con una de mis cuatro opciones para continuar mi nivel medio superior que estoy iniciando”.

De igual manera, destacó que la disciplina y la constancia sin dejar de mencionar el talento que se desarrolla en la academia de basquetbol Black Lions Kids Salamanca es lo que ha generado un parteaguas en el desarrollo suyo y de sus compañeros.

“Existen un sinnúmero de deportistas que por lo regular se quedan aquí, sin embargo, en la academia nos han forjado nuestra visión e impulso para salgamos de nuestra ciudad en busca de nuestros sueños y beneficios para favor de nuestro desarrollo”.

Y agregó: “tengo tres años más para poder participar en otros torneos de la LNBPF, además de estar en espera de su proceso para salir del país a San Antonio, Texas, y seguir creciendo; tengo un par de proyectos en puerta y cinco opciones a la fecha para crecer en compañía de mis estudios, estaré atenta sin dejar de trabajar mi proyecto, buscaremos lo que mejor sea para mi desarrollo”.

Phia Delgado dijo que por ahora no visualiza llegar a la selección nacional, pero comentó que sí es un proyecto que tiene a largo plazo”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Phia Delgado ha participado en infinidad de torneos nacionales, donde incluso ha sido nombrada la mejora jugadora de los eventos.

“Creo que apenas comienza la verdadera competencia, nos han enseñado participar, disfrutar, invertir y ver a futuro sin dejar de trabajar el presente”,

Como jugadora, Phia Delgado se caracteriza por su visión de cancha, es una líder nata que goza de un sin número de herramientas técnicas, sobre todo a la ofensiva.