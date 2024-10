Petroleros de Salamanca C FC a punta al liderato del grupo dos de la Liga Premier Serie A

Con diez jugadores sobre el terreno de juego desde el minuto 29 y encontrándose el marcador hasta ese momento empatado a un gol, el equipo Petroleros Salamanca C FC termina por imponerse al son de tres anotaciones por una al Club Deportivo Irapuato en partido valederos para la jornada nueve del grupo dos de la Liga Premier Serie A.

El clásico regional congregó a importante cantidad de aficionados provenientes de Irapuato y por supuesto de la ciudad capital petrolera del bajío, quienes pudieron disfrutar de un atractivo y aguerrido enfrentamiento donde los “guindas” dirigidos por Andrés Garza, hicieron la hombrada en inferioridad numérica y con ello alargar su racha de partidos sin conocer la derrota, además de mantener el invicto de locales.

Las acciones del partido iniciaron con el equipo Irapuato generando sensación de peligro sobre el marco resguardo por Joshua Nava, guardameta que en los minutos iniciales fue respaldado por su defensiva comandada por el colombiano Keiner Cordova, atentos a cualquier aproximación alejaron debidamente cualquier ocasión de peligro.

Sin embargo, fue el equipo de casa que a través de José Juan Rodríguez al minuto 12 abre el marcador tras un rebote que aprovecha para anidar el balón en el ángulo para el uno por cero.

La rección del equipo visitante no tardó en llegar, al minuto 18 empata el marcador por cortesía de César Santana al aprovechar un centro a segundo poste por donde aparece sin marca para rematar de cabeza al fondo del marco local.

El equipo fresero aun y no terminaba de festejar, cuando al minuto 21 el jugador ex fresero oriundo de Irapuato, Eduardo Ornelas, se encarga de vacunar a su ex equipo para el dos goles por uno.

Diez minutos después, el equipo Petroleros de Salamanca se queda en inferioridad numérica con la expulsión del mismo jugador Eduardo Ornelas tras recibir tarjeta roja directa tras aparente dura falta cometida por él en zona de media cancha.

A partir de ese momento el equipo Irapuato se lanzó con mayor determinación en busca del gol del empate, sin embargo, la zaga defensiva del equipo local, les impidió consumar el cometido al mantenerse bien acomodados en labor de marcaje.





De esta manera con la ventaja de dos goles a uno en favor de la escuadra de casa ambos equipos se fueron al descanso.

En acciones relativas a la parte complementaria, el equipo Petroleros de Salamanca C FC, volvió a mostrarse solido en la parte defensiva, mientras que al ataque apostó por la velocidad de sus jugadores.

Conforme transcurrieron los primeros minutos de juego del segundo tiempo, el equipo Petroleros de Salamanca C FC encontró en el jugador tapatío su principal válvula de escapa, siendo el mismo que al minuto 51 desde afuera del área saca tremendo derechazo al ángulo, el balón entra de campanita ante la euforia de la afición salmantina.

Aun con mucho tiempo por jugarse por delante, el equipo Irapuato con su cuadro completo no pudo encontrar la manera de acercarse en el marcador, mientras que el equipo salmantino debidamente acomodado estuvo más cerca de incrementar la ventaja a su favor.

De esta manera el equipo Petroleros de Salamanca C FC mantiene seguidilla de partidos sin conocer la derrota y con un partido pendiente por disputar, esto luego de haber caído en la jornada inaugural.