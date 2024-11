Petroleros Salamanca C FC tendrá partidos de intergrupos con sabor a liguilla

Con zaga defensiva mermada por jugadores lesionados y expulsados, el equipo Petroleros Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A, visita este viernes al conjunto Inter Playa del Carmen en partido de intergrupos con sabor a liguilla, el estratega Andrés Garza ha estado trabajando para ver cómo suplir las ausencias.

“Está muy complicada la cosa, algo en lo cual debemos poner mucha atención en el tema de las tarjetas tanto de expulsión como de amonestación, porque está mermando el rendimiento dentro del equipo, no puede ser que casi cada partido estemos sufriendo una expulsión, batallando con los marcadores y redoblando esfuerzos para conseguir los resultados, cuando el equipo está completo batallamos menos para conseguir el resultado, tenemos que poner mucha atención en esa situación”, externó Andrés Garza tras el partido de la jornada once donde el equipo Petroleros Salamanca C FC con nueve jugadores empató de local ante las aves rapaces de Gavilanes FC de Matamoros para después ganar su primer punto extra desde los once pasos.

En el partido de la jornada once, el equipo Petroleros de Salamanca C FC, sufrió la expulsión de los defensores centrales titulares, Diego Gutiérrez y del colombiano Keiner Córdoba, además de tener lesionados a dos de sus jugadores defensores.

Partido con sabor a liguilla se avecinan para el equipo Petroleros Salamanca C FC en recta final de la fase regular de la Liga Premier Serie A. / Gráfica: Miguel Manjarrez / El Sol de Salamanca

De cara al partido de la jornada 12 que será de inter grupos, el estratega salmantino, Andrés Garza enfatizó, “estamos trabajando para ver como poder suplir esas ausencias y poder tener el mejor rendimiento posible”.

“Guindas” cierran fase de grupos como súper líderes nacionales

El equipo Petroleros Salamanca C FC terminó la fase de grupos en calidad de líder del grupo dos y súper líder de la tabla general nacional con 29 puntos.

A tres jornadas termine la fase regular del Torneo Apertura 2023, La pelea por el boleto a la liguilla dentro del grupo dos de la Liga Premier Serie A se encuentra muy cerrada entre el equipo Petroleros Salamanca C FC con 29 unidades, Aguacateros de Peribán FC con 27 puntos, Club Deportivo Irapuato con 25 puntos, Gavilanes FC Matamoros con 24 y Aguacateros Club Deportivo Uruapan con 24 unidades.

En fase de inter grupos el equipo Petroleros Salamanca C FC buscará su calificación a la liguilla.

Se vienen partidos de inter grupos catalogados como de liguilla

Para la recta final de la fase regular se viene una instancia de inter grupos, donde a decir Andrés Garza, serán partidos catalogados como de liguilla porque se estarán jugando el todo por el todo, “con el equipo mermado en zona defensiva estará complicada la recta final de la fase regular, estamos viendo de qué manera podemos suplir las ausencias y tratar de tener el mejor rendimiento posible”.

Para terminar Andrés Garza señaló, “los partidos de inter grupos serán complicados, todos han sido muy complicados, pero viene esta recta final donde se definirá toda la situación de entrar a la liguilla y eso, vamos a afrontar dichos partidos de la mejor manera posible para poder lograr la calificación”.

En lo que será la fase de inter grupos, el equipo Petroleros Salamanca C FC visita este viernes a Inter Playa del Carmen, recibe el próximo sábado a Venados de Yucatán y cerrará con otra nueva edición del clásico regional visitando a los freseros del Club Irapuato.