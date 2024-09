Petroleros de Salamanca recibirán en instalaciones de la FMF al Sporting Canamy

Por segunda ocasión dentro del Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros Salamanca C FC jugará de local en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicado en Toluca, Estado de México.

En la jornada dos, los dirigidos por el entrenador salmantino, Andrés Garza, lo hicieron ante la escuadra debutante, Cañeros de Zacatepec, escuadra a la cual doblegaron dentro del grupo dos al son de tres goles por uno gracias a las anotaciones del tapatío Diego Nuñez y el irapuatense, Edu Ornelas, quien esa vez se despachó con un doblete.

Ahora, el equipo Petroleros de Salamanca volverá a jugar de local en las instalaciones de la FMF, esta vez ante la escuadra Sporting Canamy que viene de perder el invicto luego de haber hilvano dos triunfos consecutivos que le llevaron a ubicarse momentáneamente en el liderato del grupo dos.

Para el partido ante Sporting Canamy, el equipo Petroleros de Salamanca no podrá echar mano de su goleador Edu Ornelas por haber recibido tarjeta roja en jornada tres, donde el equipo a domicilio derrotó al conjunto Halcones FC de Querétaro con anotación del nuevo referente ofensivo “guinda”.

Los dirigidos por el entrenador salmantino Andrés Garza buscarán su tercer triunfo del torneo Apertura 2024 ante Sporting Canamy.

En relación al motivo por el cual el equipo Petroleros Salamanca C FC no ha podido jugar en el estadio Olímpico de la Sección 24, a pesar de tener dicho inmueble deportivo registrado como sede, no ha querido pronunciarse al respecto la directiva para no entorpecer las negociaciones en las cuales dice encontrarse; sin embargo, las acometidas por buscar regresar a dicho escenario no han fructificado.

Por lo pronto, los Petroleros de Salamanca volverán a jugar de locales en las instalaciones de la FMF en duelo programado para jugarse este viernes 27 de septiembre a partir de las 13 horas.

Aficionados se inconforman ante la falta de pronunciamiento de la directiva

Mientras tanto, aficionados del equipo Petroleros Salamanca C FC, a través de las redes sociales del equipo de Liga Premier Serie A, han comenzado a manifestar su inconformidad por dicha situación.

Aficionados como Gregorio Pérez comentan, “no quiero ser negativo, pero esto no pinta nada bien, es obvio que el equipo no tiene estadio, es obvio que algo malo hay con el estadio Sección 24, ni modo siento que pronto nos quedaremos sin equipo”.

Otros más piden una explicación a la directiva del equipo Petroleros Salamanca C FC, mientras que otros consideran que esto pasa cuando un equipo va a tener nueva sede, “están acondicionando su nueva casa, pero lo justo es que deberían dar una explicación para evitar los rumores”.

Mientras tanto, integrantes de la Barra Tóxica 68 manifiestan su apoyo total al equipo, esperando pronto se pueda arreglar el tema del estadio para que puedan jugar de locales en Salamanca.