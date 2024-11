Petroleros de Salamanca C FC mantiene súper liderato

En lo que ha sido un duelo directo de escuadras involucradas en la pelea por el boleto a la liguilla y la supremacía de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros de Salamanca C FC en inferioridad numérica empata a dos goles ante Gavilanes FC Matamoros, además de sumar el punto extra desde los once pasos al imponerse por esta vía al son de cuatro goles por tres.

En partido valedero para la jornada once del grupo dos de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros de Salamanca C FC en calidad de líder absoluto recibió la visita de las "aves rapaces" que gran parte del Torneo Apertura 2024 estuvieron ubicados en la cima de la tabla de posición hasta que recientemente se vieron desbancados de la posición de honor por "guindas" del Salamanca.

Jugador salmantino de los Gavilanes inaugura el marcador con golazo





El partido arrancó a tambor batiente con espectacular gol de Carlos "El Toro" Muñoz quien apenas al minuto dos de media vuelta sorprendió al guardameta Joshua Nava para el uno por cero.

Minutos después parecía la noche se le venia encima a los dirigidos por el estratega salmantino Andrés Garza por la expulsión del defensor Diego Gutiérrez.

Antes de irse al descanso remontan el marcador los Petroleros

Jugar en inferioridad numérica como sucedió recientemente ante Irapuato y Reboceros de La Piedad en nada incómodo a los Petroleros de Salamanca C FC quiénes a pesar de "remar contra corriente" tuvieron los arreos suficientes para ir por el resultado a favor.

La primera clara de gol para el equipo Petroleros de Salamanca C FC, la tuvo el goleador Eduardo Ornelas que tras cumplir con dos partidos de suspensión regresó al cuadro titular, primero con remate de cabeza al travesaño y después con el gol del empate registrado al minuto 31 tras una serie de rechaces que le permitieron quedar de frente al marco contrario para enviar el esférico al fondo de la portería visitante.

Con el ánimo a "tope" , el equipo Petroleros de Salamanca C FC al minuto 41 consiguió el gol de la remontada en largo trazo a segundo poste por dónde apareció el tapatío Diego Nuñez para rematar de cabeza al fondo de la portería y así poner el dos goles por uno.

En la agonía del partido empata Gavilanes de Matamoros

En el arranque de la parte complementaria, una vez más Gavilanes de Matamoros estuvo a nada de sorprender al cuadro anfitrión, sin embargo, el guardameta Joshua Nava ataja de manera oportuna.

A lo largo del segundo tiempo el equipo Petroleros de Salamanca C FC a pesar de jugar con uno menos fue más propositivo a la ofensiva, mientras que a la defensiva con un gran comportamiento de su zaga.

Los Petroleros de Salamanca una y otra vez generaron opciones de gol que no lograron concretar, mientras que Gavilanes FC Matamoros a través del jugador salmantino, Carlos " El Toro" Muñoz, una vez más puso a temblar el marco local con tiro libre que manda a tiro de esquina con gran atajada el guardameta Joshua Nava.

Y cuando parecía que Petroleros de Salamanca C FC volvía a sumar de tres, el equipo Gavilanes de Matamoros FC a través de un largo trazo a segundo poste encuentra a Francisco Castañeda que la manda guardar con certero remate de cabeza.

La escuadra Petroleros de Salamanca C FC terminó el partido con nueve jugadores sobre el terreno de juego a consecuencia de la expulsión del colombiano Keiner Córdova.

En penaltis Petroleros de Salamanca C FC suma su primer punto extra

Con el marcador empatado a dos goles por equipo ambos equipos desde los once pasos definieron al ganador del punto extra donde los Petroleros de Salamanca C FC se quedan con la unidad al imponerse cuatro goles por tres y gracias a lo cual se mantendrán en la cima de la tabla general nacional.