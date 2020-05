Pesistas salmantinos de Valtierrilla entrenan en sus casas

Sin decaer el ánimo, pesistas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla clasificados a los Juegos CONADE, desde hace dos meses trasladaron sus entrenamientos a casa donde a la distancia reciben orientación y apoyo de su entrenador Juan Manuel Zavala.

Los Juegos CONADE de halterofilia o Levantamiento de Pesas, inicialmente estaban programados para llevarse acabo a lo largo de esta semana, sin embargo, a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia del Covid – 19 fueron suspendidos y aplazados para el segundo semestre de este año, sin que aún se tenga fecha exacta para ser realizados.

Al respecto, Juan Manuel Zavala comenta, “esta semana deberíamos estar en competencia, pero debido a la Pandemia no pudo ser aún, desde el inicio de la emergencia sanitaria los muchachos se han encontrado entrenando desde su casa y se les permitió material de levantamiento, además se les manda su rutina”.

A ello agregó, “nuestros atletas entrenan desde su casa con barras, discos de levantamiento y soportes para hacer sentadillas, así como hules para dejar caer el peso y magnesia para el agarre. Lo necesario para entrenar”.

En cuanto a las rutinas de entrenamiento señala que estas consisten en levantar, hacer arranque, envión y sentadilla hasta los porcentajes y porcentajes que se les manda.

Para terminar subrayó, “en los días de entrenamiento fuerte voy y los visito en su casa para ver su avance y como están, y por video llamadas observo sus entrenamientos el resto de los días, el ánimo no ha decaído”.

Los atletas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla clasificados en Levantamiento de Pesas a Juegos CONADE 2020, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional son Pablo Medina Contreras 89 kg Sub 15, José Miguel Gutiérrez Puente 49 Kg Sub 17, Vianney Gutiérrez Puente más de 81 kg Sub 17, Arturo Sierra González 96 kg Sub 17 y Misael Antonio León Puente 102 Kg Sub 20. Entrenadores Jesús Sánchez Saldaña, Karina Sánchez Vázquez y Juan Manuel Zavala.