Pesistas salmantinos consiguen boleto a Juegos CONADE 2020

Un total de cinco atletas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla entre los cuales se encuentran medallistas nacionales consiguieron boleto para representar a Guanajuato dentro de los Juegos CONADE 2020.

En fechas recientes se llevó acabo uno de los cuatro regionales – nacionales en la ciudad de Irapuato donde la delegación guanajuatense con atletas salmantinos entre sus filas en la disciplina de Levantamiento de Pesas consigue un total de 50 plazas de las cuales cinco fueron para atletas salmantinos.

Entre los atletas salmantinos clasificados en Halterofilia a la primera edición de los Juegos CONADE 2020 se encuentra Pablo Medina Contreras 89 kg Sub 15, José Miguel Gutiérrez Puente 49 Kg Sub 17, Vianney Gutiérrez Puente más de 81 kg Sub 17, Arturo Sierra González 96 kg Sub 17 y Misael Antonio León Puente 102 Kg Sub 20. Entrenadores Jesús Sánchez Saldaña, Karina Sánchez Vázquez y Juan Manuel Zavala.

La primera edición de los Juegos CONADE en la disciplina de Levantamiento de Pesas estaba programada para realizarse en el mes de Mayo, sin embargo, a consecuencia del problema de salud ocasionado por la Pandemia del Coronavirus, ha sido suspendido el evento hasta nuevo aviso.

Dentro del regional – nacional se consideraron las 10 mejores marcas por división, categoría y rama.

En el certamen clasificatorio con sede Irapuato participaron delegaciones provenientes de estados como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México; además de la UNAM y el IPN.