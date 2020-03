Pequeñines campeones en 1er mini copa ANG

Con primeros y segundos lugares regresaron pequeñines nadadores que representaron a Salamanca dentro de la 1er mini copa ANG para categoría 10 y menores.

La 1er mini copa ANG para categoría 10 y menores se desarrolló en la alberca municipal Liliana Ibañez del municipio de Celaya.

Gráfica/Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

Por el municipio de Salamanca participo Ituzri Cruz Quezada Sub 10, Isaac Vite Martínez Sub 10, Erika Martínez Aguirre Sub 10, Bianni Mendoza Segura Sub 9, Mateo Castro Sub 7 y Luis Ugarte León Sub 6.

De acuerdo a los resultados que arrojó la competencia en la categoría Sub 6 campeón individual Luis Ugarte León, en la categoría Sub 7 campeón individual Mateo Castro Castro, en la categoría Sub 9 campeón Bianni Mendoza Segura, en la categoría Sub 10 subcampeón Isaac Vite Martínez y en categoría Sub 10 tercer lugar Ituzri Cruz Quezada.