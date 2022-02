“Pelé Jr.” Zuñiga, orgulloso de seguir dando alegrías a la afición salmantina

Orgulloso de seguir dando alegrías a la afición salmantina se encuentras Luis Ángel “Pelé” Zuñiga, jugador ex profesional que defendió los colores “guindas” del equipo Salamanca de Tercera División, además de jugar en Segunda División Liga Premier Serie “B” del futbol mexicano. Actualmente se encuentra viviendo su primera liguilla del Torneo de Los Soles con el superlíder Constructora MLC/JCHA.





En el partido de vuelta de los cuartos de final, Luis Ángel “Pelé” Zuñiga marcó su segundo gol dentro del Torneo de Aniversario 40 del Torneo de Los Soles y primero dentro de la fiesta grande del certamen más prestigioso y popular en el centro - occidente del país. su primer gol dentro de una liguilla de este certamen lo hizo cerrando la pinza a segundo poste, literalmente se aventó de palomita para rematar de cabeza y así poner el cuarto goles por uno.

Al respecto comenta, “contento por el gol y el boleto obtenido a semifinal; ha sido un partido de vuelta llenó de alegrías, desde un principio teníamos la mente en claro que era ir por todo, ya que estos partidos nada nos regalan, son los partidos más complicados del torneo de Los Soles, creo que no regalan nada, van con todo, también nosotros con esa mentalidad (zic)”.

Luego de anotar un golazo en base a “riñones” en jornada tres a domicilio ante Real San Miguel, el jugador salmantino volante por derecha no volvió a manifestarse en el marcador, hasta esta ocasión, aunque no dejó de poner asistencias de gol.

En medio de esta circunstancia, el habilidoso jugador ex profesional, fue alcanzado por el Covid – 19, enfermedad con la cual nada bien la pasó, “tuve una mala racha, me llegaron muchas cosas, una enfermedad, me dio Covid – 19, no se lo recomiendo a nadie, es un virus peligroso que mucha gente no cree, me pegó a mí, nada bien la pasé, ahora empiezo a valorar la vida”.

A ello agrega, “me logré levantar, nunca bajé la guardia, siento que apenas estoy agarrando fuerza, me ha costado tomar nivel e incluso hubo partidos en los que estuve muy mal físicamente, pero ahí vamos, cada vez mejor y dejando atrás esta enfermedad”.

Así también subrayó el apoyo de la familia y las personas que le estiman como factores importantes para superar la enfermedad, pero sobre todo él mismo que no se dio por vencido.

A lo largo de su trayectoria dentro del torneo de Los Soles ha participado en tres torneos, sin embargo, a pesar del contagio por el cual atravesó, ha sido en este donde más se ha mostrado y ahora va con todo por el boleto a la final.

Como jugador profesional, tuvo la oportunidad de defender los colores “guindas” del equipo de esta localidad en Tercera División Profesional donde además marcó varios goles y alcanzó una liguilla llegando hasta cuartos de final, esto luego de superar los 32avos de final y 16avos de final.

Al respecto recuerda, “en esos tres años fue algo impresionante formar parte del equipo de la ciudad, le dimos muchas alegrías a la afición salmantina”.

Luego de tres temporadas con el equipo Salamanca FC formó parte del equipo Tigres Sahuayo de la Liga Premier Serie “B”, registrando varias anotaciones, además de jugar una liguilla.

En el rubro de anotaciones a nivel de profesional recuerda como más significativa haber anotado de cabeza un gol en tercera división a Celaya, “metí varios goles, sin embargo, el más representativo que recuerdo fue estando en Salamanca contra Celaya, en esa ocasión me hicieron mucho de menos por mi estatura, sin embargo, les anoté de remate de cabeza y se los dediqué, en esa ocasión demostré que a pesar de ser uno más chaparrito, también uno puede competir a los grandotes (zic)”.

Su aspiración de llegar a jugar en primera división profesional se vio truncada con lesión de tobillo que le llevó al quirófano, decidiendo ahí ya no continuar.

Sin embargo, durante su estancia como jugador profesional, comenzó a desarrollar otra habilidad de la cual se siente orgulloso, el oficio de barbería, “todo inicio como un pasatiempo, empecé a cortar el cabello a mis compañeros, los trasquilaba, sin embargo, poco a poco fui agarrando el modo y gracias aún un amigo que le dicen el Rocha, gracias a él tengo un oficio donde si llega a terminar mi carrera dentro del futbol amateur, empieza otra (zic)”.

Actualmente se encuentra enfocado al futbol amateur, le está dando más ahorita, “gracias al futbol tengo ahorita mucho trabajo, ya después volveremos abrir la Barber Shop Zuñiga en la colonia la Gloria, estoy seguro que ahí llegaran muchas estrellas como jugadores de primer nivel para que les dé un corte de equipo”.

Con respecto al mote de Pelé Jr. que le caracteriza desde niño recuerda, “el apodo es por mi papá, Armando Zuñiga, porque la gente dice que en sus tiempos era ídolo y jugaba como Pelé, el astro brasileño del futbol”

Para terminar envió un saludo a toda la afición salmantina, “es increíble el apoyo de la gente, pesó en el partido de vuelta, la neta eso hace que nos motivemos cada día, cada partido, gracias a toda la afición que nos alentó en el Molinito, esperamos seguir contando con su apoyo”.