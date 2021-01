Pandemia paró en seco actividad deportiva en Salamanca

La historia del deporte en Salamanca ha quedado marcado por el año 2020 que recientemente terminó; la interrupción generada por la pandemia del Covid – 19 hizo sacar lo mejor de los atletas de la localidad, quienes en medio de la incertidumbre, restricciones, contagios y suspensión de competencias se abrieron paso entre medidas y protocolos establecidos que a la fecha demandan su participación como ente importante dentro de la sociedad.





Un año 2020 donde la comunidad deportiva también se vio trastocada por la inseguridad que trunco sueños e ilusiones, otros más se adelantaron a consecuencia de alguna enfermedad e incluso en medio de circunstancias lamentables.





ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020





Los tres primeros meses del año 2020 fueron intensos en materia deportiva destacando el debut de la primera jugadora salmantina en Liga MX Femenil, clasificatorios en diversas disciplinas deportivas a Juegos Nacionales CONADE, la participación de atletas de la localidad en competencias nacionales, la espectacular coronación del equipo Transportes Salamanca dentro del Torneo de Los Soles, la entrega del Premio Municipal del Deporte e inauguración de diversos torneos de ligas locales que a la postre debieron suspender actividad por la emergencia sanitaria.

Un primer trimestre del año 2020, donde la salmantina Alice Fernanda Soto Gallegos, jugadora del Club Pachuca arrancó el año con el pie derecho al ser convocada a concentración con Selección Nacional Mexicana Sub 15 donde registra dos anotaciones, levantando así la mano para el Torneo CONCAFAF 2020.





Así también tres atletas salmantinos obtienen primeros lugares en respectiva categoría del 1er Rankeo Nacional Squash 2020 con sede Monterrey Nuevo León. Sobresale Mauricio Jahir Barrón Juárez Sub 19, Aneth Denisse Botello Escamilla Sub 11 y Sub 13, así como Daniela Camacho Hernández en Sub 17.

Niños de comunidades de Salamanca y Valle de Santiago participaron dentro de la II AMBASSADORS World Cup de Béisbol Infantil por La Paz con sede Ciudad de México. Participó Bryan Lara (3era base), Axel Cano (shortstop), Jorge Razo (fielder), Carlos Razo (cátcher), Pedro Baeza (cátcher), Jhonatan Toledo (pitcher) y Jorge Solorio (2da base).

Becados al 100% quedan ingresados con Fuerzas Básicas del Club Pachuca los niños salmantinos Alberto Zuriel Hernández Silva y Johan Eduardo Santos Martínez.

Por decisión unánime el pugilista salmantino Juan Manuel de Julián Vázquez Tejeda en la división de los 63 Kg conquista campeonato nacional en 2do Torneo Nacional de Box Amateur de Aguascalientes organizado por UMBE.





Contenta y con gran experiencia regresa María Fernanda Pérez Aguayo del Try Out realizado en Nuevo León para Selección Nacional Sub 15.

Santiago García García, toma protesta como nuevo integrante de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Softbol.

Del 7 al 9 de Febrero el municipio de Salamanca fue sede del XXIV Encuentro Regional Deportivo de Universidades Tecnológicas 2020 Región VI que otorga el pase a los Juegos Nacionales a disputarse la primera semana de Abril en Ciudad Obregón, Sonora.

En el arranque de la temporada 2020 de la Asociación Guanajuatense de Fisicoconstructivismo y Fitnees A C. Salamanca arrasa en Mr. Coliseo, además de ganar el título absoluto en bikini fitnees y físico varonil. En bikini Adriana Orenday, novatos Giancarlo Razo, principiantes “A” Gerardo Gallardo bikini wellnes Aime Gallardo.





El joven salmantino Saúl López Granados de la comunidad del Calabozo asiste a entrenamiento de seguimiento del Programa PROBEIS.

Con la participación de 170 equipos en diversas categorías queda inaugurada la temporada 2020 – 2021 de la Liga Salmantina de Fútbol.

La Liga Salmantina de Fútbol realiza entrega de trofeos a Lo Mejor de la Temporada 2018 – 2019 que llevó por nombre Roberto “Piojito” Alvarado, jugador salmantino del Club Cruz Azul.





Como parte de la V edición de la Copa Flick se desarrolla una clínica de alto rendimiento para entrenadores y seleccionados nacionales de diversos países a cargo del reconocido ex jugador y entrenador argentino Sergio “Cachito” Vigil.

La alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández inaugura la V edición de la Copa Flick con participación de Clubes provenientes del interior de la República Mexicana y otros países.

Alice Fernanda Soto Gallegos por primera vez es convocada a concentración con Selección Nacional Sub 17 rumbo al Torneo CONCACAF 2020.

El equipo Bienen HC México Varonil y Nautico Uruguay Femenil son los nuevos campeones de la categoría estelar, V edición de la Copa Flick.

Con tan solo 13 años de edad, Alice Fernanda Soto Gallegos se convierte en la jugadora más pequeña del Club Pachuca en debutar dentro de la Liga MX Femenil y en ser la más chica de edad de la Liga MX.

Los fisicoconstructivistas salmantinos Giancarlo Razo, Carlos Esteban Rosas y Gerardo Gallardo son los ganadores en sus respectivas categorías del sexto campeonato Mr. Guanajuato para Principiantes y Novatos.





Atletas salmantinos de la disciplina de Badminton, Squahs, Box, Levantamiento de Pesas, Tae Kwondo, Tiro con Arco, Hockey, Softbol, Voleibol de Sala y Basquetbol.

Noche mágica vive el futbol salmantino al coronarse campeón Transportes Salamanca en la final de la edición 39 del Torneo de Los Soles tras derrotar con marcador de 3 goles a 2 al Irapuato La Ortiga. Por Salamanca anota Carlos Regis y Alexis Topete y autogol Por Irapuato Mario Malagón y Oscar García “Chapa”.

Talento salmantino y la región de la Academia RESMAS, con el apoyo del cátcher venezolano René Pinto, ex jugador de grandes ligas del equipo Marlins de Florida, tendrá oportunidad de prepararse y acudir a detección de talento de scouts de organizaciones como Tampa Bay, Cachorros y Yankees.

El jugador salmantino Roberto “Piojo” Alvarado con doblete y asistencia de gol registrada en jornada 9 del Clausura 2020 levanta la mano para formar pate de la Selección Nacional Mexicana Sub 23 que disputará el preolímpico.

La nadadora Dulce Gabriela Lara Rodríguez campeona en los 100 y 200 mariposa dentro del Gran Prix Jr 2020 consigue el lugar número 1 del ranking nacional en la categoría 11 – 12 años en ambas pruebas y con ello obtiene el pase a su primer evento internacional con sede Bahamas.

La atleta salmantina Zara Contreras Nuñez vuelve a poner en alto el golf salmantino, calificando por tercera ocasión consecutiva al torneo nacional interzonas LX Lorena Ochoa con sede Cancún, Quinana Roo.





La alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz premia a los deportistas de la localidad que a lo largo del año 2019 destacaron por su esfuerzo y dedicación. Talento Joven Dulce Gabriela Lara Gallegos, Deporte Adaptado Israel Tierra Blanca Valencia, Entrenador, Miguel Angel Martínez Sánchez, Promotor Deportivo Iván Nemesio Herrera Tierrablanca, fisicoconstructivismo Arantxa Gallardo Guerra, Deportista del año Francisco Emanuel Flores Gómez.

Cuatro pequeñines salmantinos con el equipo CEFOR Paul Ortega de Irapuato categoría Sub 7 (2012 – 2013) consiguen el boleto al nacional de futbol 7, luego de superar en la final 3 - 2 al conjunto Oxford Celaya.

Gran participación registra el niño Jesús Alejandro Barrón Juárez categoría 2008 con el equipo COMPOCAL León al marcar ocho anotaciones y quedar campeón de la final Play Off B disputada en torneo nacional Apple Cup México.

Natalia “Yaya” Muñoz con el equipo CEFFO Baja California clasifica a Torneo Sudamericano denominado Internacional Yout Soccer Cup con sede Perú luego de ganar la octava edición de la Copa Monterrey

La mesa directiva de la Liga Salmantina de Fútbol realiza convivio de unidad con rifa de regalos, entrega de redes a las comunidades, informe de actividades, además de lanzar convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva, periodo 2020 - 2022.

Atendiendo las recomendaciones de salud, diversas ligas de la localidad deciden parar deciden parar actividad deportiva por la pandemia del Covid - 19, sin que la fecha hayan reanudado.

Debido al problema de salud provocada por el Covid – 19, es pospuesta la reincorporación de Fernanda Oviedo Guadarrama al Hockey Club ILURO de España.

A la edad de 87 años y a consecuencia de enfermedad padecida desde hace tiempo, pierde la vida el ciclista Salvador “Cabo” Pacheco García.

Con la finalidad de promover la activación física durante la contingencia sanitaria generada por el Covid – 19, el Gobierno Municipal a través de la COMUDE anuncia que a través de página de internet difundirá rutinas virtuales dirigidas a la población en general.