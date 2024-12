Padres de “Chica Yeyé” inician escuela de lucha libre para continuar el legado del gladiador salmantino

Movidos por el recuerdo y amor de padres, eso ha llevado a Ricardo Valdez García y María del Carmen Flores Plaza a adentrarse en el mundo de la lucha libre, disciplina deportiva practicada por su hijo, Julio César Valdez Flores, quien participara en empresas como Triple A, DTU y Consejo Mundial de Lucha Libre, que puso en alto el nombre de la capital petrolera del bajío bajo el mote de “Chica Yeyé”.

Ahora, todo mantienen vivo su legado y sueño de impulsar este deporte en su tierra natal, Salamanca.

A seis meses de haber puesto en marcha la promotora Lucha Libre Poder Independiente (LPI) Salamanca, Ricardo Valdez García y María del Carmen Flores Plaza, con función de Lucha Libre de carácter internacional, engalanada por el enmascarado salmantino Séptimo Dragón, el luchador guatemalteco Andromeda, Vengador y Murciélago Plateado Jr. inauguraron la escuela de Lucha Libre LPI, a través de la cual se busca tener un semillero de luchadores para Salamanca y la región.

“Estamos muy emocionados, con sentimientos encontrados, pero felices, estamos logrando lo que él quería, uno de sus proyectos era impulsar una escuela de Lucha Libre en Salamanca, la cual estamos poniendo en marcha de manera oficial con el apoyo del experimentado luchador Chavo Banda y Eragon Kid, el domador de los dragones, ellos son nuestros instructores”, comentó María del Carmen Flores Plaza.

Por su parte Ricardo Valdez García comentó les llena de alegría y orgullo seguir con el legado de "Chica Yeye" y continuar su proyecto, “pues la respuesta de toda la gente y de los luchadores ha sido muy buena; no ha sido nada fácil, creo las cosas buenas no son fáciles, porque no sabíamos nada de la lucha libre, ahorita vamos aprendiendo y lo estamos haciendo con mucho amor para mi hijo y por mi hijo, por él es todo esto y para toda la gente que quiera venir a entrenar”.

Agregó que todos los luchadores les hacen el favor de acompañarlos en cada evento “y al público que asiste les queremos decir que hacemos todo esto con mucho cariño. Gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente que conoció a mí hijo, entre ellos muchos luchadores, era muy estimado y querido, gracias Rosy Moreno, Lady Maravilla y Alex Guajardo por su asesoría”.

Manifestó que continúan con la lucha libre “con el mismo objetivo original: hacer las cosas con cariño, por amor al deporte, queremos difundir el deporte, que más gente practique la lucha libre, disciplina deportiva por la cual se decidió nuestro hijo, poco a poco se van dando las cosas, así que aquí estamos echándole ganas”.

Las clases de Lucha Libre se llevan a cabo de lunes a viernes, de cinco a seis y media de la tarde para principiantes y de siete a ocho y media de la noche para avanzados. El rango de edad para quienes guste aprender de este deporte es de ocho años en adelante y las sesiones se llevan a cabo en el Salón El Corral.

Actualmente, la escuela de Lucha Libre LPI cuenta con 12 integrantes, quienes tendrán su primera evaluación el 22 de diciembre y en marzo del próximo año su primer examen, tendrán como sinodal a Rosy Moreno.