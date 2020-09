Orgullo Salmantino, un apasionado del Arbitraje y La Química

Como un apasionado del Arbitraje y La Química es considerado el investigador, profesor y árbitro guanajuatense de origen salmantino Erick Yair Miranda Galindo quien a lo largo de trece años ha sido silbante profesional, además de representar a México en diversos eventos internacionales con la insignia o Gafete de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El egresado, catedrático e investigador de la Universidad de Guanajuato, inició su carrera en el arbitraje profesional justo cuando terminaba la Licenciatura (2001 – 2006) de Ingeniero Químico.

“En esos años de Licenciatura, entrenábamos en la tarde, entonces yo iniciaba clases de siete a nueve, de nueve a once y ya en los posgrados los horarios suelen cambiar regularmente, no sé porque se dieron las cosas, pero las clases eran en la mañana; iba y regresaba, ya en la noche era darle con los trabajos y el fin de semana dedicarme al arbitraje; cuando era jornada doble había que faltar a veces a clases y después a recuperar todo lo perdido, porque una clase a nivel de esos, si involucra muchos conocimientos”, recuerda Erick Yahir Miranda.

Su andar en el arbitraje profesional inició gracias a Francisco Chacón y el delegado de la Comisión en el Bajío, Gerardo Martínez.

A ello agrega, “al principio un poco complicado adaptarme a los tiempos, tenía que entrenar en la ciudad de Irapuato, viajaba alrededor de 45 minutos para entrenar en la Delegación Bajío de la Comisión de Árbitros de la FMF”.

Así también destaca, “siempre me ha gustado el deporte, el día que pisé por primera vez una cancha y terminé el encuentro me gusto ese sentimiento de hacer justicia deportiva, cuando me di cuenta ya era una pasión, soy un apasionado del Arbitraje y el Futbol”.

Además señala, “mi familia siempre ha estado ahí en las áreas de oportunidades que la vida me ha dado y sobre el camino se mejora la experiencia con aprendizajes. Nunca hay que perder los ánimos (zic)”.

Ya siendo árbitro profesional de las divisiones menores del futbol mexicano, y sin perder su gusto por la física, química y matemáticas, continuó estudiando, de ahí por lo cual cursó la Maestría (2007 – 2008) de Ingeniero Químico y el Doctorado (2009 – 2012) de Ingeniero Químico.

Como Doctor de la Universidad de Guanajuato ha participado en investigaciones enfocadas a la programación de simuladores, herramienta creada durante su doctorado con el objetivo de dar un beneficio a la sociedad.

Al respecto recuerda, “hubo días que vivía con mucha presión por la cuestión académica y del arbitraje, pero hay que trabajar emocionalmente e ir sacando las cosas; todo en esta vida se puede, es importante priorizar las actividades cotidianas y seguir tus sueños”.

Como árbitro profesional, Yair Miranda inició en el 2007 dentro de la zona IX de la Tercera División, posteriormente pasa a la zona VIII de la Tercera División Profesional, la Segunda División Bajío y Centro; además de ser requerido para Torneos de Fuerzas Básicas Sub 15 y Sub 20. Posteriormente pasó a la Liga de Ascenso, Torneo de Copa MX y Liga MX, registrando actividad en mayor medida como árbitro central, además de asistente 1 y 2, cuarto árbitro y árbitro de VAR.

En su palmarés deportivo, el árbitro salmantino, tiene como record personal doce partidos de árbitro central dentro de un mismo Torneo de Primera División, mismos que registró en el Clausura 2013 de la Liga de Ascenso y Apertura 2015 de la Liga MX.

Como árbitro central debutó el 25 de Julio del 2012 en el partido del Apertura Copa MX entre Veracruz y América, mientras que en la Liga MX, el 21 de Julio del 2013 en el partido de la jornada 1 entre Toluca y Pachuca.

Además ha sido silbante central en la final de ascenso de ida y vuelta del Torneo Clausura 2013 que fue disputada entre el equipo La Piedad y Neza.

Aunado a ello los partidos de liguilla pitados en torneo de Copa MX y divisiones inferiores.

Mientras tanto, en calidad de Doctor Ingeniero Químico, a partir de noviembre del 2015 comienza a impartir clases en la Universidad Virtual de Guanajuato (UVEG).

Así también, ese mismo año, como silbante pitó por primera vez un partido de liguilla de la Liga MX (Torneo Clausura 2015 y Apertura 2015).

A principios del 2016, se convirtió en el único mexicano en recibir la insignia o gafete de FIFA como árbitro central.

Al respecto Yahir Miranda comenta, “motivo de orgullo alcanzar la distinción, cuando se ingresa al fútbol profesional uno se fija nuevas metas, una de ellas es llegar a ser árbitro internacional (zic)”.

La entrega del parche de la FIFA 2016 se realizó en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, convirtiéndose en aquella ocasión en el cuarto árbitro guanajuatense con dicho nombramiento, esto luego de árbitros como Leo Padrón Borja, Germán Arredondo y Francisco Chacón.

A lo largo de tres años portó la insignia de FIFA, misma que refrendó en 2017 y 2018.

Gracias a lo anterior ha tenido la oportunidad de representar a México en la Copa Dallas 2016, el Torneo Esperanzas de Toulón de Francia 2016 y el campeonato eliminatorio Sub 20 de CONCACAF 2017.

En ese sentido externa, “portar el Gafete de FIFA representa el trabajo de muchos años, en cada uno de los torneos internacionales siempre busque realizar la mejor representación posible (zic)”.

Recientemente, el silbante salmantino en su campaña 13 de Primera División -27 de Agosto del 2019- llegó a 100 partidos como silbante central.

Al respecto destaca, “siempre he querido ser árbitro, soy un apasionado del arbitraje y el futbol, aunque a veces tenemos errores, y también tenemos días malos, sin embargo, el gusto por hacer justicia deportiva se mantiene intacto”.

Para terminar subraya, “en nuestro trabajo, el coaching es de gran ayuda, permite identificar esas emociones que se tienen antes del partido (ir mentalizado), durante el partido (toma de decisiones correctas) y después del partido (evaluar trabajo); e incluso en el último año a través de capacitaciones hemos tenido instructores de talla internacional como Jorge Larrionda”.

Dentro del torneo Guardianes (Apertura 2020), el silbante salmantino ha tenido participación en 13 partidos de las diez jornadas hasta el momento disputadas, como árbitro central (5), cuarto árbitro (1) y VAR (7).