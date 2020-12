Orgullo salmantino reconocido por La Liga MX

Como el jugador del partido de ida de semifinal del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX es reconocido el guanajuatense orgullo salmantino, Roberto Carlos “El Piojito” Alvarado Hernández, quien la noche del jueves no sólo anotó su primer gol en fases finales del máximo circuito del futbol mexicano, sino además con desequilibrio, contundencia y visión de juego lideró a la Máquina para sacar buena ventaja ante los Pumas.

Roberto Carlos “El Piojito” Alvarado en el partido de ida de semifinal entre Cruz Azul y Pumas marcó su gol número 12 en la máxima división del futbol mexicano.

Muy temprano en el partido (2’) Roberto Alvarado adelantó a la máquina luego de bajar con el pecho un centro y definir por abajo sobre la salida del guardameta. El resultado en el estadio Azteca 4 por 0, doblete de Luis Romo y tantos de Rafael Baca y Roberto Alvarado.

Elegido como jugador del partido de ida en semifinal entre Cruz Azul y Pumas.

Con este resultado Cruz Azul dio el primer golpe de autoridad y deja avanzada la eventual clasificación a la final del campeonato. La vuelta el próximo domingo 6 de diciembre en estadio CU.

Las estadísticas de Roberto “El Piojito” Alvarado en el juego de ida fueron, un gol, una asistencia, dos remates al arco, 85% de precisión de pases (23 de 27) y dos balones recuperados en cancha rival. Así también convirtió el cuarto (luego anulado por fuera de juego).

El torneo Guard1anes 2020 le ha costado mucho al jugador salmantino debido a las situaciones que le ha tocado vivir como lesión sufrida en pretemporada y luego el tema del Covid-19. Situaciones que mermaron su rendimiento con los celestes cuando en torneos anteriores era pieza clave del equipo.

“No estaba en mejor momento, me faltaba futbolísticamente muchas cosas, como ser atrevido. No tenía mucha confianza y hoy me siento bien, todos los días vengo con ganas de mejorar y aprender para revertir mi situación, ser llamado a la selección es una motivación para mí”, señaló previo a convocatoria recibida por Selección Nacional Mexicana Mayor para lo que fue la última fecha FIFA del año donde los dirigidos por el “Tata” Martino realizaron gira por Austria, obteniendo sendas victorias ante Corea del Sur y Japón.

Inicialmente, el jugador salmantino estaba convocado para para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el cuadro Sub 23 bajo el mando del Prof. Jaime Lozano, sin embargo, el “Tata” Martino echó mano de él por caso de Covid-19 que presentó Érick Aguirre, jugador del Pachuca.

De esta manera, Roberto “El Piojito” Alvarado regresó a una convocatoria con Selección Mayor luego de perderse los partidos disputados en los Países Bajos ante Holanda y Argelia. La convocatoria resultó ser un envión anímico para el jugador, quién ahora, en plenas finales del Torneo Guard1anes 2020 está de regreso con el nivel que le llevó a jalar reflectores de Europa.