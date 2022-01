Orgullo salmantino ha hecho historia en el Club Guadalajara

A unos días de arrancar el Torneo Clausura 2022 de Primera División de la Liga MX, jugadores salmantinos que en algún momento han sido parte del Club Deportivo Guadalajara, desean éxito a Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, en esta su nueva etapa con las Chivas Rayadas.

Entre los futbolistas ex profesionales salmantinos, que en algún momento formaron parte de las Chivas se encuentra Gabriel García Hernández “El Gaby”, Campeón y Subcampeón de goleo con Chivas; el histórico del futbol salmantino, Paul René Moreno Altamirano a quien tocó picar piedra con las Chivas, y José Luis “Pecas” Castro Ruiz, este último se quedó a nada de debutar con el Rebaño Sagrado.

“El Gaby” García, campeón y subcampeón de goleo con Chivas

“Nada más que desear a Roberto, suerte en su etapa en Guadalajara, llega a un gran Club, notará la diferencia de la Grandeza de Chivas y de la responsabilidad que hay de portar esta playera. Me da gusto que represente a Salamanca en el futbol profesional, le deseo mucho éxito. Le mando un abrazo”, señala Gabriel “Gaby” García.

Gabriel “Gaby” García formó parte del plantel rojiblanco de 1991 a 1998, inicialmente llegó al equipo Chivas Zapopan de Tercera División a cargo de Raúl Cortes, siendo uno de los goleadores frecuentes del equipo.

Entre 1991 y 1992 formó parte de la Selección de Occidente al lado de jugadores como Oswaldo Sánchez y Joel “el tiburón” Sánchez, quedaron campeones.

A la postre, fue tomado en cuenta para disputar en 1992 el Pre mundial Juvenil con sede Canadá, mientras que en 1993 fue delantero de la selección nacional mexicana dentro del Mundial Juvenil Sub 20 con sede Australia donde sobresalió, obtuvo el quinto lugar.

A su regreso, debuta en el máximo circuito del balompié mexicano con el equipo Chivas, lo hizo con un gol anotado ante Pumas.

Su primer gol en Primera División lo recuerda de la siguiente manera, “se da un centro por el lado derecho y la agarro de bote pronto con control direccionado que sale fuerte arriba, entra pegado al travesaño (zic)”.

Dicha anotación quedó enmarcada con la expresión emitida por el comentarista Enrique –el perro- Bermudez quien lo catalogó como “El Oro Negro de Salamanca”.

Con el equipo de sus amores, Gabriel “Gaby” García, obtuvo un subcampeón de goleo en el torneo Invierno 1996, a la fecha mantiene récord de goles anotados en torneos cortos del propio Club con 13 anotaciones, seguido por Omar Bravo y el propio “chicharito” Hernández.

Un torneo donde Gabriel “Gaby” García, ilusionó y se ganó el cariño de la afición rojiblanca, siendo pieza clave en aquella histórica goleada sobre el América, anotando un doblete

Para el torneo Verano 1997 obtiene el campeonato con las Chivas, “fue un torneo intenso, me tocó jugar la final de ida y en la vuelta apoyé a mis compañeros desde la banca, sin duda, un gran logro haber conseguido el campeonato con el equipo con más afición y mexicanos en su plantel (zic)”.

Gabriel “Gaby” García, llegó a Salamanca a la edad de tres años por cuestiones laborales de su papá, “él siempre fue Chiva de hueso colorado, gracias a él me llamó la atención el equipo y me surgió la ilusión de jugar en Primera División con el equipo Guadalajara, no le tocó a él verme jugar con el Club que siempre llevó en el corazón, lo perdí a la edad de ocho años, estoy seguro se habría sentido muy orgulloso”.

Paul Moreno, le tocó picar piedra con las Chivas

Otro de los futbolistas salmantinos que en su momento formaron parte del equipo Chivas, es el histórico del futbol salmantino, Paul René Moreno Altamirano, estuvo en el Rebaño Sagrado en dos distintas etapas, 1989 – 1992 y 1993 – 1994, en el inter de ambas, formó parte del Club Correcaminos de la UAT (1992 – 1993).

Los momentos de Gloria Deportiva de Paul Moreno en Primera División quedaron registrado en Club Puebla al quedar campeón de Liga en 1983 y campeón de Copa en 1988.

Con el equipo Chivas, le tocó picar piedra, “llegué en un momento de transición, el equipo batalló mucho, calificamos a la liguilla algunas veces, sin embargo, nos quedamos cortos”, recuerda Paul Moreno.

Al hablar sobre la incorporación de Roberto “Piojo” Alvarado al Club Guadalajara externa, “le deseó mucho éxito al nuevo integrante del Guadalajara”, contento de que sea salmantino.

Paul Moreno, llegó a Primera División, después de jugar en tercera y segunda división en Salamanca, no le pesó dar el salto, siendo considerado novato del año, esto le llevó a formar parte de la Selección Nacional Mexicana, para después consagrarse como Director Técnico en la Liga de Ascenso, a la fecha se encuentra vinculado al fútbol, como entrenador formativo.

El jugador salmantino, a la edad de 12 años llegó a este municipio, aquí comenzó a cristalizar el sueño de ser jugador profesional.

Inicialmente jugó en el equipo Salmantino de Tercera División, gracias a sus facultades para el futbol, es ascendido al primer equipo, Salamanca de Segunda División, conocido también como los Mapaches.

Paul Moreno salió del equipo Salamanca en calidad de préstamo al Puebla, dirigido por Manuel Lapuente.

En su partido de debut enfrentó a Toluca, entró de cambio y en el segundo tiempo provoca un penal, además dio un pase de gol.

En su primera temporada con Puebla y luego de ser tercero de la tabla general, alcanza la Gloria como campeón de Liga en 1983. Además de ser nombrado novato del año.

Durante su estancia con Puebla, el jugador salmantino se caracterizó por su inteligencia, habilidad, rapidez y picardía para encarar al rival. Jugó como extremo y marcó 45 goles de los 53 que registró como profesional.

Gracias a este buen momento, Paul Moreno, se gana su primera convocatoria a la Selección Mexicana en la era de Bora Milutinovic en la que jugó algunos partidos amistosos de eliminatorias y panamericanos. Jugó el mundial juvenil de 1983 celebrado en México, siendo entrenador Mario Velarde, volvió en otras etapas a la selección con Alberto Guerra y Lapuente.

En 1986 por lesión sufrida en el quinto metarsiano se pierde el mundial celebrado en México.

Antes de pasar por equipos como las Chivas de Guadalajara y Correcaminos de la UAT, el jugador salmantino obtiene su segundo título con la franja del Puebla: campeón de Copa en 1988.

Posteriormente, en la temporada 1994 – 1995 regresa al equipo Puebla en lo que sería el final de su gran carrera como futbolista.

J. Luis “Pecas” Castro, estuvo un año en Chivas

Así también, José Luis “Pecas” Castro Ruiz, es otro de los jugadores salmantinos que en su momento formaron parte del Club Guadalajara, esto luego de disputar a la edad de 18 años el pre mundial de Canadá, ahí con el número nueve en su dorsal registró seis anotaciones, además de quedar campeón y calificar al mundial Sub 20 de Australia.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara mostraron interés en él desde el partido donde el equipo Salamanca gana 2 – 1 a su equipo de Tercera División, “el Club Guadalajara me vio jugar y me invitó, sin embargo, antes de formar parte de las Chivas, estuve una semana en Monterrey y luego otros días en Veracruz, era pretendido por varios Clubs, e incluso recibí una carta de Miguel Mejía Barón y otra de Roberto Matosas, ambos invitándome a sus equipos”.

A manera de anécdota cuenta, “cuando llegué a Veracruz estaba realizando interescuadras el equipo de Tercera División y me meten, al medio tiempo ya había anotado nueve goles, entonces llega un directivo y me dice, tu no vienes para el equipo de tercera, tu vienes para el primer equipo, ya por la tarde me llevó con ellos, a final de cuentas decido regresar e ir al Guadalajara”.

En el Club Guadalajara estuvo un año, tuvo como entrenador a Bracamontes y como entrenador interino a Demetrio Madero, “nunca debuté, varias veces salí a la banca al lado de grandes jugadores, sin embargo, perdí el piso, además de mis problemas de indisciplina, un así llegué a entrar en planes de Alberto Guerra quien llegó en aquel entonces como nuevo estratega del Club”.

A ello agrega, “en aquel entonces Fausto Vargas, entrenador del equipo Irapuato de Segunda División fue a ver a Rafael -el cadáver- Vázquez que ya no entraba en planes y aprovechó para convencerme de venir a la trinca junto a él, querían ascender al equipo (zic)”.

Con el equipo Irapuato, José Luis “Pecas” Castro, anotó un total de 40 goles, en su primera temporada metió 18 goles y en la temporada 1993 – 1994 le tocó la final por el ascenso contra Tampico Madero, misma que perdieron con marcador global de cuatro goles a tres.

Dos años después una vez más califica a la liguilla con Irapuato, en el año 1996 (primer torneo corto), sin embargo, son eliminados en 4tos de final por Tampico Madero.

Luego de estar cinco años en el equipo Irapuato, formó parte del Club San Luis Potosí donde metió un gol, aunque se perdió el resto de la temporada por una lesión.

Posteriormente, llegó al equipo Brujos de San Francisco del Rincón, ya no pudo jugar por la lesión que traía en la rodilla, de ahí por lo cual opta por retirarse del futbol profesional.

Actualmente, José Luis “Pecas” Castro se encuentra en Sacramento California junto a su familia donde atiende un negocio de comida.

Previo al pre mundial que lo llevó al Club Guadalajara, formó parte del equipo Salamanca de Tercera División, ahí quedó campeón de goleo con 32 anotaciones.

En relación a la incorporación al Club Deportivo Guadalajara del jugador salmantino, Roberto “Piojo” Alvarado, dijo encontrarse orgulloso que otro salmantino este destacando dentro del futbol profesional, “le deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su vida”.

“Piojo” Alvarado llega a Chivas como As de campeonatos

Como un As de campeonatos, Roberto Carlos “Piojo” Alvarado Hernández, se alista para su primer partido oficial con las Chivas, en partido de pretemporada ya anotó su primer gol con el Rebaño Sagrado y ahora va por un debut triunfal con el Rebaño Sagrado.

Roberto “El Piojo” Alvarado es atacante de perfil zurdo, suele ser utilizado por la banda, hecho que lo hace muy peligroso a perfil cambiado, ya que al contar con buen golpeo de balón su enganche a la pierna natural se vuelve un arma muy importante para hacerle daño al rival. También es utilizado por carriles interiores, pues cuenta con un buen sentido de futbol asociativo; dentro de sus múltiples condiciones, está el buen uso del regate corto.

A lo largo de su trayectoria deportiva, el jugador salmantino, ha formado parte de equipos como Celaya en Liga de Ascenso, ahora Liga de Desarrollo o Expansión, Pachuca, Necaxa y Cruz Azul.

De acuerdo a lo externado por el Club Deportivo Guadalajara, su juventud y dinamismo abonarán considerablemente en la tarea del Chivas de recuperar su lugar como uno de los principales animadores del futbol mexicano.

El jugador salmantino llega al Club Deportivo Guadalajara con poco más de cuatro año sin coronarse campeón de liga como un As de Campeonatos.

Entre los título que ha ganado se encuentra Campeón CONCACAF 2017, Campeón Copa MX Clausura 2018, Campeón Súper copa MX 2018 – 2019, Campeón Leagues Cup 2019, Campeón Copa por México 2020, Campeón Liga MX Guard1anes 2021, Campeón de Campeones 2021. Campeón Copa Oro 2019, Campeón Preolímpico Concacaf 2020, Medalla de Bronce en Tokio 2020. Además subcampeón de Liga en Apertura 2018 y Subcampeón Torneo Toulón 2018.