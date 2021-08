Orgullo salmantino erizó la piel en el Reino Unido, buscará revancha

Agradecido por todas las buenas vibras recibidas para la pelea por el campeonato mundial juvenil de la Organización Mundial de Box (OMB) dijo encontrarse el pugilista mexicano oriundo de Salamanca, José Antonio Delgado Velázquez “El Wero”, quien confía en poder regresar Reino Unido por la revancha.

Al respecto el pugilista salmantino comentó que “para mí ha sido un honor y un orgullo haber representado dignamente a mi país, y mi pueblo de Salamanca. Estoy agradecido con todos por las buenas vibras, sabemos que pronto conseguiré este título”.

El boxeador salmantino tranquilo, más no satisfecho con el resultado obtenido en el Reino Unido.

A ello agregó que “esta pelea me deja mucha experiencia, realmente rebotó bastante de peso mi peleador, ha sido muy incómodo pelear con un zurdo, me puso mal de varios golpes en la nuca, pero seguimos adelante, esto no frena mi carrera, ahora sigue pelear en mi Salamanca y pronto volver a Escocia por la revancha”.

A ello agregó que “desde que volamos a otro país con costumbres y otro horario, para nosotros fue difícil adaptarnos, pero se hizo lo que se tenía que hacer, estoy tranquilo más no satisfecho con el resultado”.

La pelea a 10 rounds por el campeonato mundial juvenil de la OMB se llevó acabo bajo estrictos protocolos sanitarios por el tema de la pandemia, la sede, el estadio New Douglas Park de Escocia.

Acompañado de una bandera de México sostenida por él con ambos puños y la canción Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, el pugilista salmantino acudió a esta cita con la historia; oportunidad soñada y por mucho tiempo anhelada.

El rival en turno, Dean Sutherland, inglés invicto que contó con el apoyo de su gente, aunque no por eso en el sexto round se dejó de escuchar el grito de México.

La batalla arrancó con ambos pugilistas tomando distancia, aunque no por ello se ausentó el intercambio de golpes, uno de ellos hizo contacto en la nuca del boxeador salmantino, sin que alguno de los dos ejerciera claro dominio.

El segundo round resultó parejo, se castigaron, aunque los golpes sin mayor consecuencia inmediata.

Dentro del tercer round, “El Wero” Velázquez con mayor determinación fue por el inglés quien se vio obligado a responder, sin embargo se vio solido el boxeador salmantino.

En el cuarto round el invicto se plantó y giró regularmente sobre su eje, evitó ser llevado hacia atrás, además de nivelar el intercambio de golpes. El mexicano no bajó de intensidad.

Para el quinto round “El Wero” Velázquez conectó importantes golpes en el rostro, mostró casta de campeón e estuvo a la altura ante codazos sufridos que hizo necesaria la intervención del referí.

A lo largo del sexto round, el boxeador salmantino se vio fuerte y firme, con sólidas bases de sus entrenadores. Con mucha intensión conectó otra vez y el grito de México erizó la piel

La reacción del inglés en el séptimo round estuvo acompañada de su público, aprovechó el momento, nuevo golpe a la nuca y altura para soltar metralla, los golpes minaron e hicieron retroceder al boxeador salmantino que se resistía ante el embate del inglés, finalmente a 42 segundos de terminar este episodio el referi detiene la pelea a favor de Dean Sutherland.

La pelea fue detenida en el séptimo round a favor del boxeador inglés.

Al término de la batalla, ambos se fusionaron en un abrazo e incluso el boxeador inglés levantó el brazo del pugilista salmantino en señal de reconocimiento por la pelea realizada.

Luego de sufrir esta derrota el pugilista salmantino cuenta con un record de nueve peleas ganadas (dos por la vía del nocaut) y dos perdidas.

Por su parte la promotora de Box Mata Martínez, impulsor del boxeador salmantino catalogó esta pelea como una gran experiencia que deja mucho aprendizaje, “hay Wero para rato, vendrán más peleas e iremos más preparados, el Wero Velázquez sólo es la punta de lanza, viene atrás más gente; gracias a todos por estar al pendiente y por sus buenas vibras hacia el Wero, en esta ocasión nos tocó perder y como bien se dice, el que es buen ganador, es un buen perdedor, en esta ocasión no nos tocó salir con la mano en alto, nos llevamos un gran aprendizaje, estamos contentos por lo que realizó el Wero arriba del cuadrilátero, hasta ahí nos alcanzó por esta ocasión, lo vamos a tomar como una buena experiencia y un buen aprendizaje”.