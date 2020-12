Olímpica regresa a entrenamientos presencial de Tiro Deportivo

A entrenamientos presenciales regresa la atleta guanajuatense orgullo de Salamanca, Goretti Alejandra Zumaya Flores, quien a lo largo de varios meses a consecuencia de la pandemia Covid-19 trasladó sus entrenamientos a casa donde fue complicado realizar sus prácticas, ahora busca readaptarse lo más pronto posible al deporte que tanto le gusta.

En relación a este año complicado para el deporte a nivel mundial por el problema de crisis sanitaria que provocó la suspensión de entrenamientos, calendarios y competencias señala, “iniciamos el año a manera de preparación con participaciones en competencias en Holanda y Austria, nos fue bien, después de eso varias copas para clasificar a Juegos Olímpicos se cancelaron por el tema de la pandemia, se paró todo y ahorita estamos en veremos si en mazo del próximo año vamos a la primera copa del mundo que sería en la India, no hay nada seguro, nadie sabe qué va a pasar con el Covid-19”.

Enfatizó: “en un principio estuve entrenando en León por la escuela, nos dejaban ir a entrenar nada más a dos atletas y el entrenador, después se cerraron las instalaciones y tuvimos que trasladar el entrenamiento a casa, las prácticas consistieron en solo apuntar al blanco, no es lo mismo, ni la misma presión y no se pueden hacer los tiros, se estuvo haciendo ejercicio y aprovechando la sombra parada, cargando el rifle (sic)”.

A lo largo de varios meses Goretti Zumaya trasladó sus entrenamientos a casa.

Con el regreso a la nueva normalidad y reapertura gradual de las instalaciones deportivas, comenzó a tener entrenamientos en Irapuato y ahora con la primera cancha de Tiro Deportivo en el Módulo Deportivo de Valtierrilla podrá realizar sus prácticas en esta localidad.

En relación al tiempo que estuvo entrenando en casa, señala: “fueron bastantes meses, se pierde mucho la condición, ahora que regresé al entrenamiento presencial toda la carga la he tenido en la espalda, llegó el momento que aguantaba estar media hora ahí parada, me dolía demasiado la espalda a pesar de realizar ejercicio en casa, poco a poco me he ido acoplando de nueva cuenta”.

En cuanto a las medidas asumidas en materia de seguridad sanitaria señala: “ha sido el uso del cubrebocas, ha sido difícil entrenar así, uno se tiene que recargar en el rifle con el cachete y nos tapa, son protocolos a las que nos debemos acostumbrar, el Tiro Deportivo no es un deporte de contacto, es más bien individual y se puede practicar sin la presencia de otras personas (sic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, la riflista salmantina ha sido galardonada por la Confederación Mexicana del Deporte (CODEME), Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Premio Estatal de Deporte y el municipio de Salamanca.

Entre los resultados más sonados conseguidos por la riflista salmantina, se enlista:

Participación en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil 2016; 4to lugar clasificación y final en preolímpico Río de Janeiro; medallista de oro en Juegos Panamericanos de Toronto Canadá 2015; 5to lugar en Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019; 1er lugar en Gran Prix Pannonian Tropy de Australia; 2do lugar Copa del Mundo Munich Alemania; 10mo lugar en final de Copas del Mundo con sede Bolonia Italia; 1er lugar individual y por equipos en Centroamericano de Tiro Deportivo El Salvador donde además de colgarse tres oros en diversas modalidades de la prueba Rifle de Aire 10 metros, impuso record de forma individual y por equipos.

Gracias a su temple, temple, entereza y madurez, se ha convertido en una de las más grandes tiradoras del país.

Para terminar destaca, “el Tiro Deportivo es una cualidad que se me da, en mi caso mucho tiene que ver el temperamento y paciencia, este deporte requiere de precisión, control sobre uno mismo e incluso de aprender a hablar con uno mismo”.