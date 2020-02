Obtiene triunfo Soldadura en beisbol petrolero

La novena Soldadura con pizarra de 13 carreras a 9 derrota al equipo Dep. Roberto Pérez en categoría segunda fuerza de la Liga de Béisbol Petrolero y gracias a lo cual suma porcentaje en aras de alejarse de los últimos sitios del standing.

Un enfrentamiento donde Soldadura remonta la pizarra en apertura de la tercera entrada con rally de cinco carreras y se encamina a la victoria con dos ramilletes de tres carreras obtenidas en cuarta y quinta entrada, mientras que en primera y segunda entrada impulso una al plato de manera respectiva.

Por su parte el equipo Dep. Roberto Pérez luego de ir ganando con dos carreras enviadas al plato en cierre de la primera entrada y ramillete de tres en segundo rollo intenta reaccionar tras verse empatado con tres registros en cuarta entrada y una en quinta. Pitcher ganador Rodrigo Camacho y perdedor Everardo García.

La novena Soldadura tuvo como mejores al bat a Alejandro Rangel 3 VB 3 C 2 H y 1 H2, Cuitlahuac Ceballos 4 VB 2 C 2 H, Rodrigo Camacho 4 VB 3 C 3 H 1 HR, Christoper Rangel 3 VB 2 H y Rafael Mozqueda 4 VB 3 C y 1 H. Mientras tanto el equipo Dep. Roberto Pérez tuvo como mejores bateadores a Roberto Pérez 4 VB 2 C 2 H, Everardo García 4 VB 2 H, Gabriel Contreras 3 VB 1 H y Carlos Loredo 4 VB 1 H.