Nuevo peleador salmantino profesional debutará en MMA BudoSento

Luego de iniciar su etapa de peleador profesional con el “pie izquierdo”, el deportista salmantino en artes marciales mixtas, Gerardo “Wissard” Santoyo, trabaja de cara a su debut dentro de Budo Sento Championship 2023.

A mediados de junio del año pasado, Gerardo “Wissard” Santoyo debutó a nivel profesional en la ciudad de León con una derrota y sobre lo cual comenta, “fue más la emoción que nada que no me dejó hacer mi trabajo, posteriormente en diciembre tuve mi segunda pelea como profesional, lamentablemente en el segundo round una lesión en el ojo me impidió seguir en la contienda, fue un combate donde se vio mejoría en mi trabajo e incluso dominé todo el primer round, ya después por lesión en el ojo el médico no me dejó continuar”.

Recientemente sus pupilos participaron en evento de MMAkids donde obtuvieron primeros lugares.

A ello agregó, “seguimos trabajando porque el sueño no para aquí, hay que darle hasta donde tope, este año se vienen cosas muy buenas, hay proyectos personales y en equipo, estamos trabajando todos de la mano, los más avanzados con objetivos fijos y ahorita sobre la marcha hay que darle porque viene lo bueno”.

En cuanto a su debut en Budo Sento Championship comenta, “estoy orgulloso, contento y motivado por lo que se avecina, voy a estar más preparado, mentalizado y maduro para pelea que se avecina, es una oportunidad que llega en buen momento, vamos a llegar bien”.

Gerardo Santoyo “Wizard”, como peleador amateur registró once peleas de las cuales ganó ocho y perdió tres.

Ahora como profesional busca sus primeros triunfos, aunque ya de por sí su incorporación a este nivel ya es algo importante para él, equipo y alumnos.

Actualmente Gerardo “Wizard” Santoyo entrena a sangre nueva de deportistas MMA de la Jauria e incluso el mes pasado participaron en evento de MMAkids realizado en esta localidad donde se alzó con la victoria Jorge Rueda, Dylan Ponce, Edahy Delgado, Edgar Quintana, Taylor “Terror” Millán, así como segundo lugar Danna Delgado.

Para terminar, invitó a los muchachos a entrenar a la Jauria, “somos un equipo unido y competitivo donde nos apoyamos todos y crecemos de la mano”.