Novena Fuerza Nova se reencontró con el triunfo

La novena Fuerza Nova se reencontró con la victoria en categoría segunda fuerza de la Liga de Béisbol Petrolera previo a suspensión de actividad deportiva por el Covid – 19 tras derrotar con pizarra de 12 carreras a 10 al equipo Deportivo Roberto Pérez.

Un enfrentamiento donde Fuerza Nova en cierre de la primera entrada arma rally de nueve carreras con las cuales se encaminó a la victoria ante un rival que intentó reaccionar y tras acumular seguidilla de entradas acumulando carreras se fue acercando en la pizarra, quedándose a dos de emparejar la pizarra. Pitcher ganador Javier Acosta y perdedor Carlos Loredo.

La novena Fuerza Nova en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Ramses Saenz 3 VB 2 C 3 H, Andrian Landín 3 VB 2 C 2 H, Javier Acosta 3 VB 2 C 2 H y Francisco Landin 4 VB 2 C 1 H.

El equipo Dep Roberto Pérez tuvo como mejores bateadores a Roberto Pérez 5 VB 1 C 3 H, Francisco Aguilar 4 VB 3 H 1 H2, Fernando Vargas 4 VB 1 C 3 H, Arturo Rangel 4 VB 2 C 2 H 1 H2 y Everardo García 4 VB 1 C 2 H.