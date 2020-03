Novena Diablos avanza a la final de torneo relámpago

La novena Diablos se convirtió en el primer equipo finalista del torneo relámpago organizado con motivo de los Festejos de la Expropiación Petrolera tras eliminar con pizarra de 8 – 1 a la Sección 24

Un enfrentamiento donde el equipo Diablos impulso las carreras del triunfo en cierre de la primera y cuarta entrada con dos enviadas al plato de manera respectiva, mientras que en el cuarto rollo armo rally de cuatro carreras.

El equipo Sección 24 evito la blanqueada en apertura del sexto rollo al impulsar su única carrera del partido, sin embargo, no pudo evitar cargar con la indeseada eliminación.

En labores sobre la loma se alza con la victoria Cristopher Cárdenas y carga con la derrota por el equipo Sección 24 el pitcher Brayan Olvera.

La novena Diablos en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Jesús Valdez 3 VB 3 H; Rogelio Cano 3 VB 3 C 2 H; Brandon Pérez 3 VB 1 C 1 H; Antonio Cano 3 VB 2 C 1 H y Juan Cervantes 2 VB 2 H.

El equipo Sección 24 tuvo como mejores bateadores a Guillermo Garza 3 VB, 1 H; Gerardo Ramírez 3 VB 1 H y Brayan Olvera 3 VB 1 H.