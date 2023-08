Novatada valió la pena, Garibay debuta y anota con Petroleros Salamanca C FC

En la nueva era del equipo Petroleros Salamanca C FC dentro del futbol profesional, el morelense defensor, Alejandro Garibay Murillo “Gari”, se ha convertido en el primer jugador que ha vuelto hacer vibrar el Estadio Olímpico de la Sección 24, recientemente marcó el gol del empate dentro del clásico petrolero ante el campeón defensor de la Liga Premier Serie A, Club Deportivo y Social Tampico Madero.

Al respecto comenta, “muy feliz y muy contento de poder ayudar al equipo con el gol, pero más que nada también como lo vivimos dentro del terreno de juego ante el campeón Tampico, nos quedó claro que tenemos que seguir mejorando, creo que la intensidad y el trabajo ha sido muy bueno, estamos convencidos de que teníamos que sacar un buen resultado y quererlo ganar; el gol me dejó satisfecho con una enorme felicidad por haber podido dar esta alegría a la afición salmantina, ahora se nos viene un partido donde buscaremos hacer un gran papel y continuar sumando dentro de la tabla”.

En relación al paso que ha dado dentro de su trayectoria como futbolista comenta, “es un gran salto y gran logro para mí estar ahora en esta división, era algo que me había propuesto alcanzar, estoy satisfecho por haber alcanzado esta meta”.

Como recién ingresado a la Liga Premier Serie A, el futbolista morelense ha sido objeto del rito de iniciación que regularmente se realiza en equipos de futbol profesional y sobre lo cual comenta, “si me dolió un poco la verdad, ya llevaba tiempo con el cabello como lo traía de largo, como seis años, era como algo ya característico de mí, algo que me distinguía más que nada, pero el debutar en segunda división a final del día es un gran logro para mí y estoy muy contento por ello (sic)”.

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Alejandro Garibay, había militado a lo largo de cinco temporadas en tercera división, sin embargo, ha sido el trabajo, dedicación y esfuerzo lo que le ha permitido ahora estar en Liga Premier Serie A.

En ese sentido señala, “creo he ido de menos a más, en estos últimos años he estado contento con el desempeño que he tenido, creo eso ha sido importante para ahora estar aquí, también muy agradecido con todos quienes han sido mis compañeros, gracias a ellos he podido seguir avanzando (sic)”.

A pesar de ser defensa en tercera división marcó un total de diez anotaciones, los 16avos de final fue la instancia más lejana a la cual llegó dentro de una liguilla.

“Las liguillas en tercera división son muy intensas, difíciles y complicadas, los viajes influyen mucho, pero siempre con la misma decisión de querer transcender, ahora con Petroleros con esa misma convicción de hacer las cosas bien y seguir trabajando a favor del equipo”, concluyó Garibay.