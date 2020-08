¡NBA libre de Covid! Reportan cero casos de coronavirus en la última semana

La NBA no registró ningún caso de contagio por coronavirus en las pruebas realizadas en la última semana a los equipos que compiten por el título en la sede única de Disney World (Orlando).

"De los 342 jugadores examinados por Covid-19 en el campus de la NBA desde el último anuncio de resultados de pruebas el 5 de agosto, cero han devuelto pruebas positivas confirmadas", dijeron la NBA y la Asociación de Jugadores en un breve comunicado conjunto.

"En el caso de que un jugador en el campus de la NBA devuelva un resultado positivo confirmado en el futuro, será aislado hasta que se le autorice para salir del aislamiento bajo las reglas establecidas por la NBA y la Asociación de Jugadores", agregó el texto.

Tras más de cuatro meses de suspensión por el coronavirus, la NBA reanudó su temporada el 30 de julio con 22 equipos compitiendo en la llamada "burbuja" de Disney World, donde los jugadores, entrenadores y personal son sometidos a pruebas de coronavirus a diario.

Con el final de los partidos de la fase regular este viernes, seis de los 22 equipos quedarán eliminados y abandonarán Disney World mientras los otros 16 competirán en los playoffs a partir del 17 de agosto.

Por el momento, la NBA solo reportó dos casos iniciales de contagio de jugadores que fueron detectados cuando estaban cumpliendo todavía el periodo de cuarentena inicial en sus habitaciones en Disney World. Esos jugadores abandonaron el hotel y fueron puestos en aislamiento en un lugar fuera de la "burbuja".

