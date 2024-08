Nataly Nava, la salmantina que es seleccionada nacional en hockey sobre pasto

Con el deseo de ganarse convocatoria a Selección Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto, la ex ciclista salmantina subcampeona del serial nacional de MTB, Nataly Andrea Nava Robledo, entrena con el HC Halcones Millonarios, deporte en el cual recientemente representó a México en campeonato panamericano Sub 21 femenil celebrado en Surrey, Canadá.

A su regreso de representación nacional realizada en Canadá comentó, “estoy muy feliz y agradecida porque se me abrió esa puerta por medio del deporte y espero siga abriendo muchas puertas más dentro del Hockey Sobre Pasto, ha sido la primera vez que representó a México y que juego en otro país, ha sido una experiencia muy bonita que espero repetir y traer mejores resultados”.

La convocatoria a formar parte del proceso para el campeonato nacional panamericano juvenil 2024 celebrado en Surrey, Canadá le cayó de sorpresa porque durante mucho tiempo le movió la ilusión de llegar a selección nacional, sin embargo, la oportunidad no se le había dado, “cuando me llegó la invitación a preselección nacional, me sorprendí mucho, sentía que ya se me había pasado el tiempo e incluso ya había dejado de lado un poco el hockey y estaba dando más prioridad a la escuela e incluso al principio veía muy complicado poder combinar la preparación con la universidad, pero al final decidí atender la convocatoria e iniciar el proceso, me gustó estar ahí y ahora lo veo con ambición de seguir ese plan, me gustaría seguir estando en selección y poder competir y jugar como parte de la selección nacional mayor y para ello voy a seguir entrenando para ganarme un lugar con las Lobas mayores”.

Deportes Listas salmantinas para representar a México en Panamericano Sub 21 de Hockey

En relación a participación que registro la selección nacional juvenil de hockey sobre pasto en Canadá comentó, “ha sido un choque de realidad porque relativamente el equipo que fue era nuevo, teníamos un mes de haber comenzado a entrenar juntas, las demás selecciones se notaba desde el apoyo que tienen, hasta el tiempo que llevan jugando juntas porque incluso conversamos en algún momento con las Leonas que son las argentinas, nos enteramos que hay selecciones con seis meses de anticipación a este campeonato panamericano que están entrenando, es muy notorio todo el apoyo con el cual participan los demás equipos en comparación al mexicano, hay mucho por trabajar en todos los sentidos, a pesar que el resultado no fue el esperado, me sentí muy agradecida y feliz con el aprendizaje que me traje de allá, ver y competir contra otro tipo de hockey al que se ve en México, ahora a trasladar todo eso para acá para que el nuestro siga creciendo y ese nuevo hockey se vea reflejado en nuestros estados y país”.

Nataly Nava, práctica el hockey sobre pasto desde hace nueve años, aunque previo a ello entrenaba otras disciplinas deportivas, “mi papá y mamás son muy deportistas, así que desde pequeña me trajeron de un lado a otro, mi papá es ciclista de montaña, me enseñó andar en la bicicleta y me empezó a llevar al MTB, ahí anduve compitiendo en categorías menores a nivel estatal, regional y nacional, pero en algún momento me di cuenta que no era tanto lo que yo quería y un día llegó la maestra Ángeles Chavira y nos invitó a venir al Hockey, llegamos a la cancha y desde entonces aquí estamos, me gusta mucho este deporte (sic)”.

A lo largo de su vida, Nataly Nava, ha practicado natación, boxeo, atletismo e incluso ha competido en triatlón, mientras que en MTB o ciclismo de montaña llegó a ser en 2014 subcampeona del serial nacional, campeona regional y campeona estatal, siendo en aquel entonces dentro de su categoría nominada al premio municipal del deporte.

Durante su etapa como ciclista le tocó convivir con Ziranda Madrigal, competidor olímpico en Sidney 2000 y con Lorenza Morfín, medallista de plata en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Mientras tanto dentro del Hockey Sobre Pasto medallista de plata representando a Guanajuato dentro de Juegos Nacionales CONADE, antes conocida como Olimpiada Nacional y seleccionada nacional en campeonato panamericano juvenil de Surrey, Canadá.