Natalia “Yaya” Muñoz y su sueño de jugar un mundial de futbol

Lista para disputar su primer mundial en República Dominicana se encuentra la jovencita guanajuatense, Natalia Muñoz González “Yaya”, seleccionada nacional Sub 17 Femenil, dispuesta a aportar garra y valentía para que México haga historia dentro de esta nueva aventura mundialista.

Natalia “Yaya” Muñoz cuenta las horas para disputar su primer mundial, sueño por el cual ha venido trabajando día a día y ahora está por comenzar. La amazona defensora obtuvo el boleto al mundial Sub 17 dentro del campeonato de la CONCACAF o premundial Sub 17 Femenil. A nivel de Selección, Natalia “Yaya” Muñoz ha sido parte del representativo mexicano Sub 15 Femenil y ahora la Sub 17 Femenil.

Previo a su debut en Copa del Mundo, las dirigidas por Jimena Rojas tuvieron en tierras mundialistas sus dos últimos ensayos, ante Nigeria y Nueva Zelanda. Contra el representativo de Nigeria, la selección nacional mexicana empató a un gol; mientras que ante Nueva Zelanda igualó a cero anotaciones.

La Copa del Mundo Sub 17 Femenil se juega del 16 de octubre al 3 de noviembre, con la participación de 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro. Los dos mejores representativos de cada sector clasificarán a cuartos de final, los ganadores disputarán las semifinales, el tercer puesto y la final. Dentro de esta copa del mundo, la Selección Nacional Mexicana Sub 17 Femenil forma parte del grupo C, enfrentará a República Democrática de Corea, Kenia e Inglaterra.

Será este jueves 17 de octubre cuando la Selección Mexicana Femenil debute ante Corea del Norte en el Estadio Cibao FC, a las 14:00 horas (tiempo de México). A nivel de selección nacional, la defensora amazona, Natalia “Yaya” Muñoz, ha marcado dos goles, uno con Selección Sub 15 Femenil durante gira en San Pedro del Pinatar, Murcia España y otro con Sub 17 Femenil en juego de preparación ante el América Sub 18 Femenil.

La jovencita salmantina se caracteriza por su garra y valentía en labor defensiva, sin embargo, también entiende perfectamente cómo jugar a la ofensiva. El talento amazónico femenil forma parte de este proceso mundialista desde sus inicios, ha estado presente en las diferentes convocatorias y giras de preparación de la selección nacional mexicana Sub 17, así como en el premundial donde jugó de titular.

Actualmente registra más de 50 partidos jugados en las fuerzas básicas del Club Tigres e incluso registra tres partidos de fase regular en primera división y participación en el partido denominado campeón de campeonas de la Liga MX Femenil donde las amazonas se llevaron el título a sus vitrinas.

Como canterana del Club Tigres, Natalia Muñoz ha disputado cuatro liguillas, llegando en la mayoría hasta semifinales, ha marcado tres goles con el ADN Felino. A lo largo de su infancia, Natalia “Yaya” Muñoz siempre practicó el fútbol con y contra puros varones en la liga local de Salamanca y torneos como Copa Vallarta y Mazatlán hasta que llegó becada al CEFFO Baja California, organismo que apoya al deporte femenil.

Luego de sobresalir, varios equipos de primera división buscaron llevarla a sus filas, siendo el Club Tigres quien convenció a la jovencita salmantina para ser parte de sus fuerzas básicas femeniles, siendo uno de sus principales sueños desde pequeña representar a México dentro de un mundial.