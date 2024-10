Natalia “Yaya” Muñoz se reincorpora a Tigres tras disputar mundial Sub 17

Luego de su participación en Copa del Mundo Sub 17 celebrado en República Dominicana, la jovencita guanajuatense nacida en Salamanca, Natalia Muñoz González “Yaya”, se reincorporó al Club Tigres con el propósito de seguir trabajando y llevar el aprendizaje obtenido en su primera experiencia mundialistas juvenil para que el futbol mexicano siga creciendo.

Natalia “Yaya” Muñoz con experiencia a nivel de Selección Nacional Mexicana Sub 15 y Sub 17, regresó de tierras mundialistas e inmediatamente se reincorporó al equipo Sub 19 del Club Tigres.

Dentro del mundial Femenil Sub 17 de República Dominicana, Natalia “Yaya” Muñoz debutó en el cierre de la fase de grupos ante Kenya, partido donde la selección nacional mexicana perdió al son de dos goles a uno.

Dentro del mundial Sub 17 Femenil de Republica Dominicana, la jovencita salmantina debutó en cierre de fase de grupos ante Kenia. / Gráfica: Cortesía / @FMF

En el grupo C del mundial Sub 17 Femenil, la Selección Nacional Mexicana dirigida por al estratega nacional Jimena Rojas cargó con derrota ante Corea, Inglaterra y Kenia, cerrando con números rojos su participación mundialista.

Al respecto la jugadora del Club Tigres comentó para la Federación Mexicana de Futbol, “no fueron los resultados que queríamos, pero vamos a seguir trabajando y llevaremos nuestro aprendizaje para que el futbol mexicano siga creciendo”.

El talento amazónico salmantino formó parte de este proceso mundialista desde sus inicios, estuvo presente en las diferentes convocatorias y giras de preparación de la selección nacional mexicana Sub 17, así como en el pre mundial de la especialidad donde jugó de titular.

Luego de esta primera experiencia mundialista, Natalia “Yaya” Muñoz regresa convencida de redoblar esfuerzos en su club y pelear por nuevas oportunidades a nivel de selección nacional.